Kaos u Hoffenheimu: Klub je na rubu unutarnjeg raskola, a budućnost Kramarića neizvjesna

Hoffenheim, klub za koji igra hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić, prošle je sezone doživio najlošiji rezultat u posljednjih 12 godina. Završili su na 15. mjestu Bundeslige, što je njihov najgori plasman još od sezone 2012./13., kada su bili šesnaesti. Iako se momčad nakon slabog početka ove sezone oporavila i trenutno zauzima šesto mjesto nakon devet kola, iza kulisa vlada potpuni kaos i borba za prevlast koja potresa strukturu kluba.

Prema pisanju njemačkog Bilda, drama je eskalirala u ponedjeljak navečer, kada su direktori Markus Schütz (60) i Frank Briel (50) dobili obavijest o smjeni. Obojica su odmah ispraznila urede, a bilo je pripremljeno i priopćenje za javnost te sastanak sa zaposlenicima. Međutim, sastanak je otkazan, a priopćenje nikad nije objavljeno.

Odluku o smjeni potpisao je dioničar Dietmar Hopp (85), dok je predsjednik kluba Jörg Albrecht (57) želio prethodno razgovarati s dvojicom direktora. Navodno su se Schütz i Briel usprotivili reviziji poslovanja koju je Hopp zahtijevao jer nisu imali povjerenja u odvjetnički ured zadužen za provođenje revizije. Albrecht je pokušao postići da direktori sami podnesu ostavku, a zauzvrat bi Hopp odustao od revizije.

Unutarnje napetosti dodatno komplicira neizvjesna budućnost sportskog direktora Andreasa Schickera (39), za kojeg zanimanje pokazuju RB Salzburg i Jürgen Klopp. Istodobno, Hopp i njegov dugogodišnji savjetnik Roger Wittmann (65) žele ponovno preuzeti punu kontrolu nad sportskom politikom kluba i favoriziraju Jonasa Boldta (43) kao Schickerova mogućeg nasljednika.

Boldt je trenutačno bez angažmana. U svibnju 2024. napustio je HSV, gdje je pet godina bio sportski direktor, a prije toga je više od desetljeća radio u Bayer Leverkusenu, napredujući od skauta do čelnika sportskog odjela. Rođen u Nürnbergu, Boldt dobro poznaje regiju Rhein-Neckar, jer je studirao i živio u Heidelbergu.

U utorak je u klupskim prostorijama u Zuzenhausenu vladala sumnjiva tišina. Službena potvrda smjena još uvijek nije stigla, a jutarnji sastanak sa zaposlenicima otkazan je u posljednji trenutak. Njemački mediji pišu da se ne zna tko će na kraju dana ostati na funkciji, a tko neće.