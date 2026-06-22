VIDEO Majka stigla sinu u posjetu. Vozinha dobio najveću podršku na tribinama

Izvanredna priča vratara Zelenortskih Otoka Vozinhe na Svjetskom prvenstvu dobila je još jedan emotivan preokret kada je njegova majka stigla u Miami nakon što je dobila američku vizu, što joj je omogućilo da uživo gleda utakmicu momčadi svog sina protiv Urugvaja.

Pokretanje videa... VIDEO Vozinhina majka stiže na stadion u Miamiju odjevena u zastavu Zelenortskih Otoka | Video: 24sata/reuters

Vozinha je izjavio kako je presretan što će ga majka konačno moći uživo gledati kako igra na Svjetskom prvenstvu, ali je jasno dao do znanja da želi da se fokus vrati na nogomet dok Zelenortski Otoci skidaju skalp za skalpom nakon remija sa Španjolskom i Urugvajem.

Vozinhina herojstva protiv Španjolske pretvorila su ovog iskusnog vratara u jednu od najvećih nadolazećih zvijezda turnira.

Pozornost se dodatno pojačala nakon posljednjeg zvižduka kada se Vozinha slomio i briznuo u plač, objasnivši da su njegovi baka i djed, koji su ga odgojili, preminuli, te da njegova majka nije mogla doputovati u Sjedinjene Američke Države kako bi svjedočila najvećem trenutku u njegovoj karijeri. Njegovi komentari brzo su postali viralni, potaknuvši golemu lavinu podrške iz cijeloga svijeta.