Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZELENORTSKI OTOCI

VIDEO Majka stigla sinu u posjetu. Vozinha dobio najveću podršku na tribinama

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Majka stigla sinu u posjetu. Vozinha dobio najveću podršku na tribinama

Vozinha se nakon Španjolske slomio i otkrio da njegova majka nije mogla doputovati u Sjedinjene Američke Države zbog skupe vize

Admiral

Izvanredna priča vratara Zelenortskih Otoka Vozinhe na Svjetskom prvenstvu dobila je još jedan emotivan preokret kada je njegova majka stigla u Miami nakon što je dobila američku vizu, što joj je omogućilo da uživo gleda utakmicu momčadi svog sina protiv Urugvaja.

Pokretanje videa...

Vozinhina majka stiže na stadion u Miamiju odjevena u zastavu Zelenortskih Otoka VIDEO
Vozinhina majka stiže na stadion u Miamiju odjevena u zastavu Zelenortskih Otoka | Video: 24sata/reuters

Vozinha je izjavio kako je presretan što će ga majka konačno moći uživo gledati kako igra na Svjetskom prvenstvu, ali je jasno dao do znanja da želi da se fokus vrati na nogomet dok Zelenortski Otoci skidaju skalp za skalpom nakon remija sa Španjolskom i Urugvajem.

NAJLJEPŠA PRIČA SP-A SINE, STIGLA SAM Prekrasna ideja dobila sretan kraj: Majka senzacije SP-a došla u Ameriku!
SINE, STIGLA SAM Prekrasna ideja dobila sretan kraj: Majka senzacije SP-a došla u Ameriku!

Vozinhina herojstva protiv Španjolske pretvorila su ovog iskusnog vratara u jednu od najvećih nadolazećih zvijezda turnira.

Pozornost se dodatno pojačala nakon posljednjeg zvižduka kada se Vozinha slomio i briznuo u plač, objasnivši da su njegovi baka i djed, koji su ga odgojili, preminuli, te da njegova majka nije mogla doputovati u Sjedinjene Američke Države kako bi svjedočila najvećem trenutku u njegovoj karijeri. Njegovi komentari brzo su postali viralni, potaknuvši golemu lavinu podrške iz cijeloga svijeta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Kovačević je otpisao dvojicu dinamovaca, Vuškovićeva konkurencija ide?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Kovačević je otpisao dvojicu dinamovaca, Vuškovićeva konkurencija ide?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026