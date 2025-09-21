Obavijesti

TAKO SE TO RADI

VIDEO Majstorija Petka! Lijepo panenkom zabio za izjednačenje

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: X/screenshot

Kocaelispor je u konačnici remizirao sa Rizesporom i tako stigao do drugog boda u šest odigranih kola čime se nije pomaknuo s posljednje pozicije na ljestvici

Bruno Petković zabio je svoj drugi ovosezonski pogodak za Kocaelispor. Novi turski prvoligaš u 6. kolu na domaćem je terenu ugostio Rizespor, koji je poveo krajem prvog poluvremena.

U prvoj minuti sudačke nadoknade Ibrahim Olawoyin pogodio je za vodstvo gostiju, a onda je uslijedio pravi kaos. Sudac je utakmicu produžio šest minuta, a u sedmoj je dosudio kazneni udarac na Anferneeu Dijksteelu. Gosti su žestoko prosvjedovali zbog duljine nadoknade, pa je sudac morao smirivati strasti i podijelio je čak četiri žuta kartona – Showu i Chulinovu iz Kocaelispora zbog prigovora te Laciju i Fofani iz Rizespora zbog odugovlačenja i prepirke.

DAO SVOJE VIĐENJE Štimac o Petkoviću: 'Da sam bio na njegovom mjestu, prihvatio bih ponudu koju nudi Boban...'
Štimac o Petkoviću: 'Da sam bio na njegovom mjestu, prihvatio bih ponudu koju nudi Boban...'

Petković je na izvođenje penala došao tek u 13. minuti nadoknade. Unatoč dugom čekanju ostao je pribran i zabio panenkom za izjednačenje.

U drugom dijelu rezultat se nije mijenjao i tako je Kocaelispor stigao do drugog boda u prvenstvu čime i dalje drže posljednju poziciju na tablici. U sljedećem kolu slijedi im teško gostovanje kod Bešiktaša.

Osim Petkovića, od hrvatskih igrača od prve je minute protiv Rizespora nastupio je i Hrvoje Smolčić.

