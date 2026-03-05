Obavijesti

NEVIĐEN BIJES

VIDEO Makljaža košarkašica! Sutkinja je pala kao pokošena

Tučnjava između igračica South Alabame i Coastal Caroline zamalo je prekinula ženski košarkaški turnir na Floridi, a u gužvi je pala i sutkinja kojoj je bila potrebna liječnička pomoć

Masovna tučnjava je obilježila utakmicu američke sveučilišne košarke u Pensacoli na Floridi. U srijedu su se tijekom dvoboja između South Alabame i Coastal Caroline sukobile igračice, a u gužvi je pala i sutkinja kojoj je bila potrebna liječnička pomoć. Do incidenta je došlo manje od šest minuta prije kraja četvrte četvrtine.

Cordasia Harris (22) iz South Alabame udarila je Tracey Hueston (24) iz Coastal Caroline s leđa, a Hueston se okrenula i počela gurati i zamahivati prema Harris. Dvije sutkinje, suigračice i članovi stručnih stožera brzo su razdvojili igračice, ali u gužvi je pala sutkinja Marla Gearhar, čini se da ju je Hueston udarila u glavu ili vrat dok ju je sutkinja pokušavala odgurnuti.

Gearhar je ostala na podu dok medicinski stručnjak i zamjenik šerifa nisu izašli na teren. Medicinsko osoblje pregledalo ju je u dvorani i pustilo kući. Sutkinje su isključile osam igračica koje su sudjelovale u tučnjavi, a organizacija je naknadno suspendirala Hueston do kraja doigravanja 2026. Harris te suigračice Amyah Sutton i Daniela Gonzalez dobili su jednu utakmicu suspenzije.

NBA VEČER Oklahoma u sjajnoj utakmici dobila Knickse usred New Yorka
Oklahoma u sjajnoj utakmici dobila Knickse usred New Yorka

- Incident je izuzetno nesretan i neprihvatljiv, no nakon interne revizije ne vjerujem da su postupci naših igračica dosegli razinu tučnjave prema definiciji NCAA pravilnika - rekao je atletski direktor South Alabame Joel Erdmann, dodavši da je presuda negativno utjecala na mogućnosti njegovih igračica u doigravanju.

South Alabama je utakmicu ipak dobila 80-70 i u četvrtak igra protiv Texas Statea.

