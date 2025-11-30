VIDEO Manchester United dobio Crystal Palace preokretom!

Manchester United pobijedio je Crystal Palace u gostima u 13. kolu Premier lige. Poveo je domaćin golom Matete iz ponovljenog penala u 36. minuti.

Naime, napadač londonske momčadi dvaput je dodirnuo loptu prilikom udarca, ali uvođenjem novog pravila od srpnja, penal se u tom slučaju ponavlja.

Za 1-1 je zabio Zirkzee u 54. minuti, a devet minuta kasnije pobjedu je "crvenim vragovima" osigurao Mount.

Golove pogledajte OVDJE

Manchester United je šesta momčad Premier lige sa 21 bodom, dok je Palace sedmi s 20 osvojenih bodova.