VIDEO Manchester United dobio Crystal Palace preokretom!

Piše Petar Božičević,
VIDEO Manchester United dobio Crystal Palace preokretom!
Foto: John Sibley/REUTERS

Manchester United je šesta momčad Premier lige sa 21 bodom, dok je Palace sedmi s 20 osvojenih bodova

Manchester United pobijedio je Crystal Palace u gostima u 13. kolu Premier lige. Poveo je domaćin golom Matete iz ponovljenog penala u 36. minuti. 

Naime, napadač londonske momčadi dvaput je dodirnuo loptu prilikom udarca, ali uvođenjem novog pravila od srpnja, penal se u tom slučaju ponavlja. 

Za 1-1 je zabio Zirkzee u 54. minuti, a devet minuta kasnije pobjedu je "crvenim vragovima" osigurao Mount. 

Golove pogledajte OVDJE

Manchester United je šesta momčad Premier lige sa 21 bodom, dok je Palace sedmi s 20 osvojenih bodova. 

