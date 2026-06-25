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SKUPINA C

VIDEO Maroko - Haiti 4-2: Preokret Marokanaca, u nokaut fazi idu na Japan ili Nizozemsku

Piše HINA,
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VIDEO Maroko - Haiti 4-2: Preokret Marokanaca, u nokaut fazi idu na Japan ili Nizozemsku
Foto: Bernadett Szabo

MAROKO - HAITI 4-2 Haiti je iznenadio Marokance hrabrom igrom, vodili su dvaput i držali 2-2 sve do 78. minute, kada su primili treći gol i fizički pali

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U dvoboju zadnjeg kola C skupine SP-a u Atlanti je Maroko svladao Haiti s 4-2 (2-2) i prošao kao drugi u skupini u nokaut-fazu. U Atlanti je Haiti dva puta vodio autogolom Yassinea Bounoua (10-ag) i sjajnim pogotkom Wilsona Isidora (43), Maroko se vraćao preko Achrafa Hakimija (39) i Ismaela Saibarija (45+1), a u nastavku su Soufiane Rahimi (78) i Gessime Yassine (89) osigurali pobjedu Maroka.

Haiti je iznenadio Marokance hrabrom igrom, vodili su dvaput i držali 2-2 sve do 78. minute, kada su primili treći gol i fizički pali. Marokanci su u susret ušli s namjerom da bitno poprave gol-razliku, ali su naišli na sjajan otpor Haitija, pogotovu u prvom dijelu.  

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Foto: Bernadett Szabo

Hrabri Haićani su poveli u 10. minuti autogolom marokanskog vratara Bonoua, koji je nespretno ugurao loptu u mrežu nakon udarca Josepha. U 30. minuti Maroko je izjednačio sretnim golom Hakimija koji je na crti ugurao loptu u mrežu nakon što je haićanski vratar Johny Placide obranio udarac El Khannoussija. 

U 43. minuti Haiti opet vodi i to nakon što je napadač Sunderlanda Wilson Isidor postigao jedan od najljepših golova dosadašnjeg dijela mundijala. Isidor je opalio s 30-tak metara i pogodio desne rašlje marokanskih vrata. 

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Slavlje momčadi s Kariba trajalo je svega tri minute. Nakon protunapada Hakimi je poslao povratnu loptu za Saibarija, koji s ruba kaznenog prostora precizno pogađa sami donji kut. 

Haiti se odlično branio sve do 78. minute i kornera, nakon kojeg je Rahimi primio loptu unutar šestnaesterca i snažnim udarcem pogodio rašlje. U 89. minuti Yassine je zabio na prazna vrata za konačnih 4-2. 

Golove pogledajte OVDJE.

MAROKO - HAITI 4-2

Pred 68.300 gledatelja na Mercedes Benz stadionu sudio je Makelie iz Nizozemske. 

MAROKO: Bounou - Hakimi, Halhal, Riad, Salah-Eddine (83. Mazraoui) - Amrabat, El Aynaoui (83. El Mourabet) - Diaz (70. Ounahi), Saibari (70. Rahimi), El Khannouss - El Kaabi (70. Yassine)

HAITI: Placide - Duverne (80. Arcus), Ade, Delcroix, Experience - Casimir, Jean Jacques (80. Simon), Bellegarde, Providence (67. Nazon) - Joseph (83. Pierrott), Isidor (67. Deedson)

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