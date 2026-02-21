VIDEO Martinjak u prvoj rundi 'uspavao' protivnika i obranio pojas u boksu bez rukavica...

Hrvatski borac Marko Martinjak obranio je naslov svjetskog prvaka BKB organizacije u boksu bez rukavica na spektaklu BKB 51 u londonskoj O2 Areni. Zagrebački borac je u glavnoj borbi večeri deklasirao američkog veterana i bivšeg UFC borca Ikea Villanuevu, nokautiravši ga već u prvoj rundi nakon manje od dvije minute potpune dominacije. Pobjedom je potvrdio status najboljeg "bare-knuckle" borca današnjice i nastavio svoj impresivan pobjednički niz.

Meč za naslov u bridgerweight kategoriji (do 102 kg) bio je jednosmjerna ulica od samog početka. Čim je borba krenula, Martinjak je pokazao zašto ga mnogi smatraju pound-for-pound kraljem ovog sporta. Već u prvoj razmjeni udaraca, nakon svega nekoliko sekundi, siloviti desni kroše poslao je Villanuevu na pod. Amerikanac je bio vidno uzdrman, zaradivši i posjekotinu, te je već tada izgledalo kao da traži izlaz iz ringa.

Sudac mu je brojao, no "Hurricane" se pridigao i nastavio borbu. Ipak, bio je to samo početak kraja. Dvadesetak sekundi kasnije, Martinjak je nanizao novu seriju udaraca i ponovno srušio protivnika. Bivši BKB-ov prvak teške kategorije još jednom je uspio stati na noge, ali bilo je očito da nema odgovor na brzinu i snagu hrvatskog borca. Čim je sudac dao znak za nastavak, Martinjak je plasirao precizan lijevi kroše i treći put poslao Villanuevu u nokdaun. U tom trenutku, sucu nije preostalo ništa drugo nego prekinuti meč i proglasiti pobjedu Marka Martinjaka.