Obavijesti

Sport

Komentari 1
OSVETA BIVŠEM KLUBU

VIDEO Mbappé 'junior' zabio gol PSG-u i oteo im bodove. Ponosni brat sve pratio s tribina

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Mbappé 'junior' zabio gol PSG-u i oteo im bodove. Ponosni brat sve pratio s tribina
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Ethan Mbappé zabio je gol bivšem klubu PSG-u u remiju s Lilleom. Mlađem bratu Kyliana Mbappéa bio je to drugi ovosezonski pogodak, a prvi je postigao protiv Toulousea na početku prvenstva

Nogomet piše nevjerojatne priče, a jedna takva odigrala se u nedjelju na stadionu Pierre-Mauroy. U derbiju francuske Ligue 1, Lille i Paris Saint-Germain odigrali su 1:1, a junak je postao 18-godišnji Ethan Mbappé. Golom u 85. minuti protiv kluba u kojem je ponikao donio je bod svojoj momčadi, a sve je s tribina ponosno pratio njegov stariji i slavniji brat Kylian.

POGLEDAJTE SAŽETKE:

Filmski scenarij na Stade Pierre-Mauroy

Dugo se činilo da će pobjeda pripasti pariškom divu. Gosti, oslabljeni neigranjem šestorice prvotimaca, poveli su u 66. minuti majstorijom Nuna Mendesa. Portugalski branič spektakularno je pogodio iz slobodnog udarca s više od 25 metara, ostavivši vratara Berkea Özera bez šanse. PSG je nakon toga propustio nekoliko prilika da udvostruči vodstvo i "zatvori" utakmicu, što ih je na kraju skupo koštalo.

DANIELA MELCHIOR FOTO Kylian Mbappé osvojio zanosnu glumicu? Bila je u vezi sa suigračem Joška Gvardiola
FOTO Kylian Mbappé osvojio zanosnu glumicu? Bila je u vezi sa suigračem Joška Gvardiola

Trener Lillea, Bruno Genesio, u 81. minuti na teren je poslao Ethana Mbappéa, a mladi veznjak trebao je samo četiri minute da se upiše u povijest. Nakon pogreške obrane PSG-a, Ethan je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora svladao vratara za erupciju oduševljenja. Svoj drugi pogodak sezone proslavio je u stilu slavnog brata, prekriživši ruke na prsima. Na tribinama, zvijezda Real Madrida, Kylian Mbappé, nije skrivao emocije, pljeskom i osmijehom pozdravivši bratov uspjeh protiv kluba čiji je i sam bio ikona.

U sjeni brata

Odlazak oba brata iz Paris Saint-Germaina u ljeto 2024. bio je glavna sportska vijest. Dok je Kylian ostvario san prelaskom u Madrid, Ethan je odlučio graditi put u Lilleu. Teret slavnog prezimena nije lak, što je svojedobno istaknuo i trener PSG-a Luis Enrique.

On ima prestižno prezime s kojim se teško nositi.

POGLEDAJTE VIDEO Neviđene scene u Rimu: Domaći triput pucali penal, sva tri puta im golman obranio!
VIDEO Neviđene scene u Rimu: Domaći triput pucali penal, sva tri puta im golman obranio!

Remijem je PSG propustio priliku pobjeći pratnji, no i dalje je ostao na vrhu ljestvice s bodom više od Marseillea. Za Lille je ovo bio vrijedan bod kojim su prekinuli niz poraza uoči reprezentativne stanke. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Razvela se od zvijezde PSG-a i tražila milijune. Kad je došla na sud, šokirala se...
TRAKAVICA BEZ KRAJA

FOTO Razvela se od zvijezde PSG-a i tražila milijune. Kad je došla na sud, šokirala se...

Achraf Hakimi šokirao je javnost kada se otkrilo da, unatoč milijunskim primanjima, službeno nema ništa na svoje ime jer je svu imovinu prebacio na majku, što je zakompliciralo njegov razvod od glumice Hibe Abouk
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025