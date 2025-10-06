VIDEO Mbappé 'junior' zabio gol PSG-u i oteo im bodove. Ponosni brat sve pratio s tribina

Nogomet piše nevjerojatne priče, a jedna takva odigrala se u nedjelju na stadionu Pierre-Mauroy. U derbiju francuske Ligue 1, Lille i Paris Saint-Germain odigrali su 1:1, a junak je postao 18-godišnji Ethan Mbappé. Golom u 85. minuti protiv kluba u kojem je ponikao donio je bod svojoj momčadi, a sve je s tribina ponosno pratio njegov stariji i slavniji brat Kylian.

Filmski scenarij na Stade Pierre-Mauroy

Dugo se činilo da će pobjeda pripasti pariškom divu. Gosti, oslabljeni neigranjem šestorice prvotimaca, poveli su u 66. minuti majstorijom Nuna Mendesa. Portugalski branič spektakularno je pogodio iz slobodnog udarca s više od 25 metara, ostavivši vratara Berkea Özera bez šanse. PSG je nakon toga propustio nekoliko prilika da udvostruči vodstvo i "zatvori" utakmicu, što ih je na kraju skupo koštalo.

Trener Lillea, Bruno Genesio, u 81. minuti na teren je poslao Ethana Mbappéa, a mladi veznjak trebao je samo četiri minute da se upiše u povijest. Nakon pogreške obrane PSG-a, Ethan je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora svladao vratara za erupciju oduševljenja. Svoj drugi pogodak sezone proslavio je u stilu slavnog brata, prekriživši ruke na prsima. Na tribinama, zvijezda Real Madrida, Kylian Mbappé, nije skrivao emocije, pljeskom i osmijehom pozdravivši bratov uspjeh protiv kluba čiji je i sam bio ikona.

U sjeni brata

Odlazak oba brata iz Paris Saint-Germaina u ljeto 2024. bio je glavna sportska vijest. Dok je Kylian ostvario san prelaskom u Madrid, Ethan je odlučio graditi put u Lilleu. Teret slavnog prezimena nije lak, što je svojedobno istaknuo i trener PSG-a Luis Enrique.

Remijem je PSG propustio priliku pobjeći pratnji, no i dalje je ostao na vrhu ljestvice s bodom više od Marseillea. Za Lille je ovo bio vrijedan bod kojim su prekinuli niz poraza uoči reprezentativne stanke.