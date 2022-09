VIDEO Messi odlučio francuski derbi, PSG slavio kod Lyona

Nogometaši PSG-a neokrznuti su prošli i teško gostovanje kod Lyona gdje su pobijedili s minimalnih 1-0 u derbi utakmici 8. kola francuske Ligue 1.

Utakmica je odlučena vrlo brzo, u petoj minuti na asistenciju Neymara poentirao je Lionel Messi te je sve do kraja to ostao jedini pogodak na ogledu. Bio je to Messijev četvrti ovosezonski pogodak u prvenstvu koji je njegov klub odveo na prvo mjesto ljestvice.

PSG je upisao sedmu pobjedu, a uz to je samo jednom remizirao. Dogodilo im se to na domaćem terenu protiv Monaca. PSG ima dva boda više od Marseille te tri više od Lorienta. Lyon je, pak, izgubio treću utakmicu ove sezone te se nalazi na šestom mjestu ljestvice.

Ovo je bila šesta pobjeda PSG-a u posljednjih devet međusobnih utakmica protiv suparnika iz Lyona.

Neporažen je u prvenstvu i dalje Lens koji je ove nedjelje odigrao 0-0 kod Nantesa. S pet pobjeda i tri remija Lens se nalazi na četvrtom mjestu.

Najčitaniji članci