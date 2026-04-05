Ovo je bila prva utakmica Inter Miamija na novom stadionu s 26 000 mjesta gdje će se konačno skrasiti nakon više od desetljeća potrage za stalnim domom
VIDEO Messi zabio gol glavom na otvorenju novog stadiona
Argentinska superzvijezda Lionel Messi (38) je otvorio novi stadion Inter Miamija, postigavši prvi gol momčadi s Floride u neriješenom rezultatu 2-2 protiv Austina u MLS-u. Međutim, Argentinac ipak neće ući u povijest kao prvi strijelac na novom stadionu jer ga je preduhitrio Teksašanin Guilherme Biro, pogotkom već u 6. minuti.
Ovo je bila prva utakmica Inter Miamija na novom stadionu s 26 000 mjesta gdje će se konačno skrasiti nakon više od desetljeća potrage za stalnim domom.
"Vidjeti ovaj stadion kako oživljava, nakon godina i godina pokušaja da ga osposobimo u Miamiju, nešto je zaista posebno", rekao je suvlasnik kluba David Beckham prije početka utakmice."Danas je to za nas jednostavno ostvarenje sna."
Do jučer su nogometaši Inter Miamija igrali domaće utakmice u Chase Centru, s obzirom na to kako je spomenuti Nu stadion, prvotno zamišljen s imenom Miami Freedom Park, bio u planovima još od 2020. godine. Nakon šest godina radova i tom je čekanju došao kraj, a inauguraciji stadiona prisustvovao je Messi, kao i vlasnici kluba, braća José i Jorge Mas, te predsjednik i suvlasnik David Beckham.
Stadion ima kapacitet od 26 700 mjesta, a radovi su počeli tek u kolovozu 2023. godine, što znači da je kompletan proces gradnje trajao nešto više od dvije i pol godine. Kompletan kompleks vrijedi čak milijardu dolara, a u čast svojeg najvećeg igrača u povijesti Messijevim imenom nazvana i jedna tribina. Na ovom stadionu neće se igrati samo nogomet već će se i iznajmljivati za koncerte.
