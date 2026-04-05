VIDEO Messi zabio gol glavom na otvorenju novog stadiona

Argentinska superzvijezda Lionel Messi (38) je otvorio novi stadion Inter Miamija, postigavši ​​prvi gol momčadi s Floride u neriješenom rezultatu 2-2 protiv Austina u MLS-u. Međutim, Argentinac ipak neće ući u povijest kao prvi strijelac na novom stadionu jer ga je preduhitrio Teksašanin Guilherme Biro, pogotkom već u 6. minuti.

Ovo je bila prva utakmica Inter Miamija na novom stadionu s 26 000 mjesta gdje će se konačno skrasiti nakon više od desetljeća potrage za stalnim domom.

"Vidjeti ovaj stadion kako oživljava, nakon godina i godina pokušaja da ga osposobimo u Miamiju, nešto je zaista posebno", rekao je suvlasnik kluba David Beckham prije početka utakmice."Danas je to za nas jednostavno ostvarenje sna."

Do jučer su nogometaši Inter Miamija igrali domaće utakmice u Chase Centru, s obzirom na to kako je spomenuti Nu stadion, prvotno zamišljen s imenom Miami Freedom Park, bio u planovima još od 2020. godine. Nakon šest godina radova i tom je čekanju došao kraj, a inauguraciji stadiona prisustvovao je Messi, kao i vlasnici kluba, braća José i Jorge Mas, te predsjednik i suvlasnik David Beckham.

Foto: Sam Navarro

Stadion ima kapacitet od 26 700 mjesta, a radovi su počeli tek u kolovozu 2023. godine, što znači da je kompletan proces gradnje trajao nešto više od dvije i pol godine. Kompletan kompleks vrijedi čak milijardu dolara, a u čast svojeg najvećeg igrača u povijesti Messijevim imenom nazvana i jedna tribina. Na ovom stadionu neće se igrati samo nogomet već će se i iznajmljivati za koncerte.