U REMIJU INTER MIAMIJA

VIDEO Messi zabio gol glavom na otvorenju novog stadiona

Piše HINA,
Foto: Marco Bello

Ovo je bila prva utakmica Inter Miamija na novom stadionu s 26 000 mjesta gdje će se konačno skrasiti nakon više od desetljeća potrage za stalnim domom

 Argentinska superzvijezda Lionel Messi (38)  je otvorio novi stadion Inter Miamija, postigavši ​​prvi gol momčadi s Floride u neriješenom rezultatu 2-2 protiv Austina u MLS-u. Međutim, Argentinac ipak neće ući u povijest kao prvi strijelac na novom stadionu jer ga je preduhitrio Teksašanin Guilherme Biro, pogotkom već u 6. minuti.

Ovo je bila prva utakmica Inter Miamija na novom stadionu s 26 000 mjesta gdje će se konačno skrasiti nakon više od desetljeća potrage za stalnim domom.

"Vidjeti ovaj stadion kako oživljava, nakon godina i godina pokušaja da ga osposobimo u Miamiju, nešto je zaista posebno", rekao je suvlasnik kluba David Beckham prije početka utakmice."Danas je to za nas jednostavno ostvarenje sna."

Do jučer su nogometaši Inter Miamija igrali domaće utakmice u Chase Centru, s obzirom na to kako je spomenuti Nu stadion, prvotno zamišljen s imenom Miami Freedom Park, bio u planovima još od 2020. godine. Nakon šest godina radova i tom je čekanju došao kraj, a inauguraciji stadiona prisustvovao je Messi, kao i vlasnici kluba, braća José i Jorge Mas, te predsjednik i suvlasnik David Beckham.

Foto: Sam Navarro

Stadion ima kapacitet od 26 700 mjesta, a radovi su počeli tek u kolovozu 2023. godine, što znači da je kompletan proces gradnje trajao nešto više od dvije i pol godine. Kompletan kompleks vrijedi čak milijardu dolara, a u čast svojeg najvećeg igrača u povijesti Messijevim imenom nazvana i jedna tribina. Na ovom stadionu neće se igrati samo nogomet već će se i iznajmljivati za koncerte.

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

