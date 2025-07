VIDEO Modrić sletio u Milano, uskoro će potpisati za velikana

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić (39) doputovao je u Milano, gdje bi danas i službeno trebao potpisati jednogodišnji ugovor s “rosonerima”. Podsjetimo, prvi su objavili 24sata da Modrić neće ostati u Realu, a potom je i sam igrač potvrdio kako nakon 13 godina napušta klub.

Velikani su se brzo počeli javljati za njegove usluge, a najbrže je reagirao Milan. Ipak, Modrić je, kao i uvijek u karijeri, profesionalno odlučio odraditi posao koji mu je ostao do kraja sezone.

Naime, potpisao je kratko produljenje ugovora koje je trajalo do kraja Svjetskog klupskog prvenstva. Real je sjajno otvorio turnir u SAD-u. Redom su pobjeđivali Al Hilal, Pachucu i Salzburg. Potom su stigli europski velikani koje vode hrvatski treneri – Juventus i Borussia, no ni oni nisu predstavljali prepreku za “kraljeve”.

Iako je uoči natjecanja trener Xabi Alonso najavio kako će Luku “iscijediti do maksimuma”, hrvatski kapetan ipak nije dobio željenu minutažu. U polufinalu protiv PSG-a ušao je u igru u drugom poluvremenu i odigrao tridesetak minuta, no tada su se stvari za Real već počele raspadati. Na kraju, to mu je bila i posljednja utakmica u dresu Reala. Od kluba se oprostio kao najtrofejniji igrač u povijesti s 28 trofeja.

Danas je sletio na milanski aerodrom, a hrvatskim novinarima kratko je poručio:

- Drago mi je što sam tu i veselim se izazovu - kazao je Luka.