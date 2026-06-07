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AUTOBUS I EUFORIJA

VIDEO Najmanja nacija ikad na SP-u: Pogledajte kako su stigli na zadnju pripremnu utakmicu

Piše Bruno Lukas,
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VIDEO Najmanja nacija ikad na SP-u: Pogledajte kako su stigli na zadnju pripremnu utakmicu
Foto: Screenshot/twitter

Reprezentacija Curaçaoa stigla je na posljednju pripremnu utakmicu u šarenom autobusu bez prozora, uz glazbu i igrače koji su u ritmu lupali po vozilu

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Curaçao, otok s površinom od 444 četvorna kilometra i oko 160.000 stanovnika, koliko ima grad Split, postao je najmanja zemlja u povijesti koja se kvalificirala na Svjetsko prvenstvo.

Na stadionu Ergilio Hato u Willemstadu gotovo 15.000 gledatelja, svaki 16. stanovnik otoka, proslavilo je uvjerljivu pobjedu nad Arubom. Pobjeda je pomogla ublažiti razočaranje teškim porazom 4-1 od Škotske prethodnog tjedna.

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Društvenim mrežama kruži video dolaska reprezentacije na stadion prije utakmice. Igrači su na posljednju pripremnu utakmicu stigli u šarenom autobusu bez prozora, uz glasnu glazbu, a u ritmu su lupali po vozilu. 

Prizor je odmah postao viralan i obišao sportske portale diljem svijeta. Teško je zamisliti veći kontrast s načinom na koji na utakmice dolaze reprezentacije poput Njemačke ili Francuske, ali upravo ta spontanost i radost opisuje sve što Curaçao predstavlja uoči svog prvog Mundijala.

Scotland v Curacao - International Friendly - Hampden Park
Foto: Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION

Curaçao je na FIFA-inom poretku 82. reprezentacija svijeta i autsajder je u skupini E zajedno s Njemačkom, Obalom Bjelokosti i Ekvadorom.

Momčad vodi iskusni nizozemski izbornik Dick Advocaat (78), koji se u veljači povukao s klupe kako bi se brinuo o bolesnoj kćeri. U svibnju se vratio i preuzeo momčad uoči najvećeg trenutka u povijesti njihovog nogometa.

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Curaçao debitira na Svjetskom prvenstvu 14. lipnja protiv Njemačke.

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