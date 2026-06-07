Mala država slavi povijest: Cijeli otok živi za povijesni Mundijal

Stotine navijača slavile su u subotu nogometnu reprezentaciju Curaçaoa nakon pobjede 4-0 protiv susjedne Arube u prijateljskom susretu, njihovom posljednjem prije odlaska u Sjedinjene Države gdje će mala karipska nacija natjecati se na svom prvom Svjetskom prvenstvu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Proslava je započela na prepunom stadionu Ergilio Hato u Willemstadu, glavnom gradu, gdje je gotovo 15.000 gledatelja ili otprilike svaki 16. žitelj Curacaoa, svjedočilo uvjerljivoj pobjedi svoje momčadi.

S površinom od samo 444 četvorna kilometra i populacijom od otprilike 160.000, Curaçao je postao najmanja zemlja u povijesti koja se kvalificirala za finalni turnir Svjetskog prvenstva. Curaçao će ući u turnir s ambicijom da izazovu iznenađenje u izazovnoj skupini u kojoj su Njemačka, Obala Bjelokosti i Ekvador.

Foto: Ryan Crockett/DeFodi Images/DEFO

Povijesna kvalifikacija momčadi izazvala je ogromno uzbuđenje diljem zemlje, a igrači su dobili gromoglasne ovacije navijača nakon pobjede protiv Arube.

Ova pobjeda također je pomogla ublažiti razočaranje teškim porazom od 4-1 protiv Škotske prethodnog tjedna.

Curaçao vodi iskusni nizozemski izbornik Dick Advocaat, koji je odstupio s mjesta u veljači kako bi se brinuo o svojoj bolesnoj kćeri prije nego što se vratio na kormilo u svibnju, nakon kratkog mandata svog sunarodnjaka Freda Ruttena.

Curaçao će debitirati na Svjetskom prvenstvu 14. lipnja protiv Njemačke, u prvoj utakmici skupine E.