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POBIJEDILI ARUBU

Mala država slavi povijest: Cijeli otok živi za povijesni Mundijal

Piše HINA,
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Mala država slavi povijest: Cijeli otok živi za povijesni Mundijal
Foto: Ryan Crockett/DeFodi Images/DEFO

Curaçao će ovoga ljeta prvi put zaigrati na Svjetskom prvenstvu, a povijesni uspjeh izazvao je pravo oduševljenje diljem karipskog otoka. Tisuće navijača proslavile su pobjedu nad Arubom

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Stotine navijača slavile su u subotu nogometnu reprezentaciju Curaçaoa nakon pobjede 4-0 protiv susjedne Arube u prijateljskom susretu, njihovom posljednjem prije odlaska u Sjedinjene Države gdje će mala karipska nacija natjecati se na svom prvom Svjetskom prvenstvu.

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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Proslava je započela na prepunom stadionu Ergilio Hato u Willemstadu, glavnom gradu, gdje je gotovo 15.000 gledatelja ili otprilike svaki 16. žitelj Curacaoa, svjedočilo uvjerljivoj pobjedi svoje momčadi. 

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S površinom od samo 444 četvorna kilometra i populacijom od otprilike 160.000, Curaçao je postao najmanja zemlja u povijesti koja se kvalificirala za finalni turnir Svjetskog prvenstva. Curaçao će ući u turnir s ambicijom da izazovu iznenađenje u izazovnoj skupini u kojoj su Njemačka, Obala Bjelokosti i Ekvador.

Scotland v Curacao - International Friendly
Foto: Ryan Crockett/DeFodi Images/DEFO

Povijesna kvalifikacija momčadi izazvala je ogromno uzbuđenje diljem zemlje, a igrači su dobili gromoglasne ovacije navijača nakon pobjede protiv Arube.

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Ova pobjeda također je pomogla ublažiti razočaranje teškim porazom od 4-1 protiv Škotske prethodnog tjedna.
Curaçao vodi iskusni nizozemski izbornik Dick Advocaat, koji je odstupio s mjesta u veljači kako bi se brinuo o svojoj bolesnoj kćeri prije nego što se vratio na kormilo u svibnju, nakon kratkog mandata svog sunarodnjaka Freda Ruttena.

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Curaçao će debitirati na Svjetskom prvenstvu 14. lipnja protiv Njemačke, u prvoj utakmici skupine E.

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