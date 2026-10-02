VIDEO Nebeski natpisi u Zenici obilježili su kraj nestvarne ere! Pogledajte nevjerojatne scene

Bilino polje u Zenici bilo je mjesto posljednjeg reprezentativnog nastupa Edina Džeke. Bosna i Hercegovina i Švedska odigrale su 1-1 u susretu trećeg kola skupine B4 Lige nacija, a kapetan 'zmajeva' oprostio se od nacionalnog dresa pred domaćim navijačima.

Švedska je povela u 60. minuti. Viktor Gyökeres pronašao je put do mreže i doveo goste u prednost, no BiH je u završnici uspjela izjednačiti. Kerim Alajbegović zabio je u 80. minuti za konačnih 1-1. Džekin oproštaj bio je obilježen tijekom same utakmice. Nakon Gyökeresova pogotka uslijedio je špalir za dugogodišnjeg kapetana BiH, čime su mu suigrači odali počast tijekom njegova posljednjeg nastupa za reprezentaciju.

Zenica: Susret Bosne i Hercegovine i Švedske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Posebne scene nastavile su se i nakon završetka susreta. Na nebu iznad Zenice prikazana je Džekina reprezentativna statistika, a potom i njegova silueta, kao završni dio oproštaja od jednog od najpoznatijih nogometaša u povijesti BiH.

Sjajne scene s neba pogledajte OVDJE.

Džeko je reprezentativnu karijeru završio sa 152 nastupa i 73 pogotka za Bosnu i Hercegovinu. Time ostaje rekorder nacionalne momčadi po broju utakmica i pogodaka.