VIDEO Nemilosrdni Petar Milas nokautom uzeo IBF-ov pojas...

Hrvatski teškaš Petar Milas ostvario je pobjedu karijere. U sunaslovnoj borbi boksačke priredbe u njemačkom Oberhausenu, Splićanin je u desetoj rundi nokautirao domaćeg borca Granita Shalu i osvojio IBF International pojas. Bio je to meč koji ga nakon razdoblja manje aktivnosti vraća na međunarodnu scenu.

Split: Ivo Bego uručio boksaču Petru Milasu dres Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Od početka meča Milas je nastojao nametnuti svoj tempo. Lakši i agilniji, preuzeo je sredinu ringa te je kretanjem i promjenama garda otežavao pristup osjetno težem Shali (115,9 kg naprama Milasovih 108,8 kg). Iako je Shala krajem druge runde na trenutak uzdrmao Splićanina, kako je meč odmicao, razlika u fizičkoj spremi postajala je vidljivija. Milas je počeo iskorištavati umor protivnika, napadao je tijelo i gradio bodovnu prednost. Iz njegovog kuta treneri su mu signalizirali da nastavi s taktikom, uočivši da se Shala iscrpljuje.

Uoči posljednje, desete runde, ishod meča bio je neizvjestan. Milas je u rundu ušao ofenzivnije. Početkom runde kombinacijom udaraca, koja je završila desnim krošeom, srušio je Shalu. Njemački borac se pridigao, ali je bio vidno uzdrman. Milas je nastavio s napadom i ponovno ga srušio, a nakon što je iz Shalinog kuta u ring bačen ručnik, sudac je prekinuo meč.

Ovom pobjedom, svojom 20. u karijeri, Petar Milas osvojio je IBF International pojas. Time je ostvario uvjete za borbe protiv više rangiranih protivnika u budućnosti.