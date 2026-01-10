Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE STRAŠAN UDARAC

VIDEO Nemilosrdni Petar Milas nokautom uzeo IBF-ov pojas...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Nemilosrdni Petar Milas nokautom uzeo IBF-ov pojas...
Split: Boksa? Petar Milas | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Petar Milas nokautirao Granita Shalu u 10. rundi i osvojio IBF International pojas! Splićanin se vratio na svjetsku scenu i ostvario pobjedu karijer

Admiral

Hrvatski teškaš Petar Milas ostvario je pobjedu karijere. U sunaslovnoj borbi boksačke priredbe u njemačkom Oberhausenu, Splićanin je u desetoj rundi nokautirao domaćeg borca Granita Shalu i osvojio IBF International pojas. Bio je to meč koji ga nakon razdoblja manje aktivnosti vraća na međunarodnu scenu.

Split: Ivo Bego uručio boksaču Petru Milasu dres Hajduka
Split: Ivo Bego uručio boksaču Petru Milasu dres Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Od početka meča Milas je nastojao nametnuti svoj tempo. Lakši i agilniji, preuzeo je sredinu ringa te je kretanjem i promjenama garda otežavao pristup osjetno težem Shali (115,9 kg naprama Milasovih 108,8 kg). Iako je Shala krajem druge runde na trenutak uzdrmao Splićanina, kako je meč odmicao, razlika u fizičkoj spremi postajala je vidljivija. Milas je počeo iskorištavati umor protivnika, napadao je tijelo i gradio bodovnu prednost. Iz njegovog kuta treneri  su mu signalizirali da nastavi s taktikom, uočivši da se Shala iscrpljuje.

Uoči posljednje, desete runde, ishod meča bio je neizvjestan. Milas je u rundu ušao ofenzivnije. Početkom runde kombinacijom udaraca, koja je završila desnim krošeom, srušio je Shalu. Njemački borac se pridigao, ali je bio vidno uzdrman. Milas je nastavio s napadom i ponovno ga srušio, a nakon što je iz Shalinog kuta u ring bačen ručnik, sudac je prekinuo meč.

Ovom pobjedom, svojom 20. u karijeri, Petar Milas osvojio je IBF International pojas. Time je ostvario uvjete za borbe protiv više rangiranih protivnika u budućnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'
VATRENA ALISHA LEHMANN

FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'

Alisha Lehmann ima gotovo 17 milijuna pratitelja na Instagramu. Identificira se kao biseksualka, izjavila je da muškarci dolaze gledati ženski nogomet zbog fantazija i požalila se na nejednakost plaća
Hladno vam je? Prva tenisačica svijeta ima nikad kraću suknju za novu sezonu. I digla je glas
FOTO: SPREMNO JE POZIRALA

Hladno vam je? Prva tenisačica svijeta ima nikad kraću suknju za novu sezonu. I digla je glas

Arina Sabalenka blista u novom outfitu, ali WTA raspored ju ljuti! Kritizira "ludi" kalendar koji šteti zdravlju igračica. Hoće li se bunt nastaviti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026