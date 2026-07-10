VIDEO Neviđeni gaf u prijenosu uživo! Evo kako je novinarka iz SAD-a nazvala naše susjede

Nogometaši SAD-a ispali su u osmini finala Svjetskog prvenstva nakon teškog poraza od Belgije (4-1). Novinarka Ana Kasparian komentirala je kontroverzni crveni karton Folarinu Balogunu te susret njene reprezentacije s Bosnom i Hercegovinom. U emisiji TYT (The Young Turks) napravila je dosad neviđenu scenu na američkoj televiziji i prijenosu uživo.

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Gaf koji je obišao regiju

Kasparian je napravila gaf koji je odjeknuo Balkanom. Komentirajući utakmicu u kojoj je SAD pobijedio Bosnu i Hercegovinu 2-0, osvrnula se na poništeni crveni karton američkom igraču Folarinu Balogunu. Pokušavajući dočarati težinu utakmice, izrekla je rečenicu koja je odmah postala viralna.

​- To su očito dvije male države, državice da tako kažem. Reprezentacija SAD-a se morala boriti s te dvije manje države.

Una giornalista americana è convinta che gli USA abbiano giocato contemporaneamente contro due squadre di due piccoli Paesi: la Bosnia e l'Erzegovina pic.twitter.com/oVSvhfTKwK — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 9, 2026

Snimka je u trenu preplavila društvene mreže, a korisnici iz cijele regije nisu mogli vjerovati da magistrica političkih znanosti i iskusna novinarka ne zna da je Bosna i Hercegovina jedna, suverena i međunarodno priznata država. Komentari su se kretali od šala na račun američkog poznavanja geografije do ozbiljnih kritika na račun njezine profesionalnosti, ističući ironiju da osoba koja svakodnevno analizira kompleksne političke situacije diljem svijeta napravi tako elementarnu pogrešku.

Njezina novinarska karijera započela je nakon što je diplomirala novinarstvo i magistrirala političke znanosti na Kalifornijskom državnom sveučilištu Northridge (CSUN). Prvo iskustvo stjecala je na CBS-ovim radijskim postajama u Los Angelesu, no ubrzo je shvatila da je kruti korporativni pristup ne ispunjava.

Prekretnica se dogodila 2007. godine kada se pridružila tada rastućoj internetskoj emisiji "The Young Turks" (TYT). Tamo je brzo napredovala od producentice do suvoditeljice i izvršne producentice, postavši uz osnivača Cenka Uygura zaštitno lice kanala. Svojim oštrim, direktnim i često beskompromisnim stilom značajno je doprinijela transformaciji TYT-a u medijskog diva s milijardama pregleda, postavši glas generacije koja je vijesti tražila izvan tradicionalnih medija.

Njezin uspjeh prepoznao je i časopis Forbes, koji ju je 2016. uvrstio na svoju prestižnu listu "30 ispod 30". Uz brojne nagrade za internetsko novinarstvo, Kasparian je pisala kolumne za The New York Times i Raw Story te je predavala novinarstvo na sveučilištu na kojem je i sama studirala.

*uz korištenje AI-ja.