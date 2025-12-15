Obavijesti

ZALJUBLJENI PAR

VIDEO Neymar stavio fantomku na lice pa izveo dragu na advent

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Dok se nasmijana Bruna, odjevena u toplu kožnu jaknu i šubaru, zabavljala i mahala kameri, njezin partner imao je drugačiju taktiku, pokušao je sakriti identitet, i to s kaputom od 5000 eura

Neymar (33) je otišao na zasluženi odmor nakon što je s potrganim koljenom spasio svoj Santos od ispadanja u drugu brazilsku ligu. Slavni Brazilac "stisnuo je zube" i ozlijeđen odigrao najbolje utakmice otkako je napustio europski nogomet. Santos je "preživio" i ostao među elitom, a Neymar je nakon duge i naporne sezone otišao napuniti baterije sa svojom dragom, manekenkom i influencericom Brunom Biancardi.

LJUBAV NEMA GRANICA FOTO Neymar ju prevario 92 puta (?), a ona mu rodila dvoje djece: 'Ponosna sam na tebe'
FOTO Neymar ju prevario 92 puta (?), a ona mu rodila dvoje djece: 'Ponosna sam na tebe'

Par je poznat po turbulentnoj vezi, punoj uspona i padova, a njihov je odnos dodatno učvrsnuo nakon rođenja druge kćeri Mel. Zajedno su posjetili New York, a Bruna je na društvenim mrežama objavila snimku na kojoj se ona i Neymar voze u neobičnoj, bogato ukrašenoj rikši kroz blještavilo Times Squarea.

Foto: Instagram

Cijelo vozilo okićeno je ružičastim svjetlima, perjem i božićnim ukrasima, stvarajući prizor koji se savršeno uklopio u kaotičnu, ali svečanu atmosferu jedne od najpoznatijih svjetskih lokacija.

Dok se nasmijana Bruna, odjevena u toplu kožnu jaknu i šubaru, zabavljala i mahala kameri, njezin partner imao je drugačiju taktiku, pokušao je sakriti identitet. Brazilac je nosio upečatljivu ružičasto-bijelu jaknu i ljubičastu fantomku koja mu je u potpunosti skrivala lice.

Tako da je, unatoč pokušaju skrivanja identiteta, privukao dosta pažnje na ulicama američkog grada. Posebno jer je na sebe navukao izuzetno upečatljivi rozo-bijeli kaput marke Louis Vitton, koji košta nešto više od 5000 eura!

