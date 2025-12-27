VIDEO Nigerija izborila plasman u nokaut fazu nakon dva kola, zaigrao i bivši hajdukovac

Nogometna reprezentacija Nigerije pobijedila je Tunis s 3-2 u utakmici 2. kola skupine C Afričkog kupa nacija, koja je u subotu odigrana u Fesu.

Nigerijci su imali prednost od 3-0, a u završnici dvoboja su morali strahovati za pobjedu. Vodeći pogodak postigao je Victor Osimhen u 44. minuti. Prednost Nigerije je u 50. minuti udvostručio Wilfred Ndidi. Za oba pogotka asistent je dio Ademola Lookman, da bi se u 67. minuti upisao i u strijelce na asistenciju Victora Osimhena.

Sve golove pogledajte OVDJE.

Montassar Talbi je u 74. minuti smanjio zaostatak Tunižana, a Ali Abdi je u 87. minuti realizirao kazneni udarac za konačnih 3-2. Dodajmo još kako je u Lookmana u drugoj minuti nadoknade zamijenio bivši igrač Hajduka Chidozie Awaziem. Salim Fago Lawal, ofenzivac Istre, iako je na prvenstvo još uvijek se nije našao na popisu 26 igrača na koje računa izbornik Eric Chelle.

Nigerija je ovom pobjedom ostala sama na vrhu ljestvice skupine C sa šest bodova i kolo prije kraja je osigurala plasman u nokaut fazu natjecanja. Tunis je s tri boda na drugom mjestu, a po jedan bod imaju Tanzanija i Uganda koje su u subotu u Rabatu odigrale 1-1.

Za tri dana će u zadnjem kolu grupne faze Nigerija igrati protiv Ugande, a Tunis protiv Tanzanije.