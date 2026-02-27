Obavijesti

TRENER 'MODRIH'

Kovačević: Genk je iskoristio teži teren u Zagrebu. Dominirali smo na ovom lijepom travnjaku

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Jill Delsaux/Belga

Možemo biti ponosni nakon ovakvog ispadanja. Rekao sam to u svlačionici. Dali smo sve od sebe i vjerovali smo da možemo proći. Bili smo blizu, zaključio je trener Dinama

Genk je u konačnici zasluženo prošao dalje, zaključio je razočarani trener Dinama Mario Kovačević. "Modri" su u uzvratnoj utakmici Europske lige ostali kratkih ruku protiv Genka, koji je prošao dalje s ukupnih 6-4 nakon remija od 3-3 u Belgiji. Dinamo je nakon 90 minuta imao vodstvo od 3-1, ali je popustio u produžecima, gdje je izgubio i Luku Stojkovića koji je dobio crveni karton.

Inače, strijelci za Dinamo bili su Mounsef Bakrar (45'+1') i Luka Stojković (57' - 11m, 75'), a za domaćina Yina Sor (52'), Junya Ito (101') i Daan Heymans (114'). Kovačević je nakon utakmice dao izjavu za Arena Sport.

Zagrijavanje nogometaša uoči uzvratne utakmice Genka i Dinamo u doigravanju za osminu finala Europske lige
Foto: Jill Delsaux/Belga

- Osjetio sam i u produžetku da možemo, da nismo pali, ali malo smo bili kratki s izmjenama. Imali smo mlade igrače, tu je i Lisica koji dugo nije igrao. To se vidjelo i to je Genk iskoristio. Možemo biti ponosni nakon ovakvog ispadanja. Rekao sam to u svlačionici. Dali smo sve od sebe i vjerovali smo da možemo proći. Bili smo blizu. Čestitam Genku na prolazu, a mi se okrećemo - rekao je Kovačević, koji je htio vidjeti ofenzivniji Dinamo u odnosu na Maksimir.

- Nametnuli smo se od početka utakmice jer smo u prvoj utakmici vidjeli da možemo igrati protiv njih. U Zagrebu smo imali problema jer je teren bio teži, a njima je to odgovaralo i iskoristili su to. Ovdje smo, na ovom lijepom terenu, dominirali, zabili za vodstvo što nam je dalo nadu u prolaz. Oni su izjednačili na 1:1, ali nismo potonuli, dali smo dva gola. Ušli smo u produžetke, djelovali smo dobro, ali greške su nas koštale - dodao je.

Genk: Nogometaši Dinama odradili trening uoči utakmice protiv Genka
Foto: Jill Delsaux/Belga

Osvrnuo se na europsku sezonu Dinama.

- Pogledajmo koliko je bilo novih igrača. Jako smo dobro ušli u europsku sezonu, srednji dio je bio malo teži jer nismo bili toliko dobri i konkretni. Naš je osnovni cilj bio proći grupu. Vjerovali smo u prolaz kad smo izvukli Genk i pokazali da možemo igrati protiv takvih europskih klubova. Malo je i sreća presudila u korist Genka, ali ponosim se na igrače, iako su nas neki već ranije otpisali. Žao mi je što nas nije nagradilo, ali vratit će se - zaključio je Kovačević.

