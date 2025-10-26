VIDEO Nikola Jokić fantastičnom izvedbom odveo Denver do prve pobjede! Oduševio i suigrača

Košarkaši Denver Nuggetsa pobijedili su Phoenix Sunse 133-111 u NBA ligi, a briljirao je Nikola Jokić.

Srpski centar ostvario je učinak od 14 poena, isto toliko skokova i 15 asistencija! Drugi mu je to triple-double ove sezone i već 166. u karijeri.

- On je toliko dominantan, bilo da zabija ili nas proigrava. Večeras nas je nadmašio, pronašao načine da postignemo poene, namjestio nam situaciju. Ponekad nam treba da zabije, ponekad treba asistirati, on je jednostavno nevjerojatan - rekao je suigrač Aaron Gordon o Jokiću.

Foto: DENIS POROY/REUTERS

Osim Jokića, kod Denvera je raspoložen bio Jamal Murray s 23 poena, dok je Braun dodao 20. Kod Phoenixa je briljirao Booker sa 31 poenom, sedam asistencija i tri skoka.

Nuggetsi su na omjeru 1-1, dok su Sunsi izgubili dvije utakmice, a pobijedili jednu.