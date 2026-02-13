Obavijesti

VIDEO Ništa od senzacije Jakira. Chelsea lakoćom pobijedio Hull

Piše HINA, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

HULL CITY - CHELSEA Momčad Sergeja Jakirovića sada se može posvetiti borbi u Championshipu gdje se bore za prva dva mjesta koja vode u izravni ulazak u Premiership

Igrači Chelseaja i Wrexhama prvi su sudionici ovogodišnjeg izdanja najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu, engleskog FA Kupa. Chelsea je sa 4-0 kao gost svladao drugoligaša Hull City, dok je Wrexham u okršaju drugoligaša nadigrao Ipswich Town s 1-0.

Chelsea je čitavu utakmicu bio bolji protivnik, a u prvih pola sata velike prilike promašili su Delap i Estevao. Kraj poluvremena "plavce" je u vodstvo ipak doveo Pedro Neto. Prihvatio je loptu izvan kaznenog prostora i sjajno pogodio u donji kut gola Phillipsa koji je stao na gol umjesto Ivora Pandura.

ŠUMSKI PRIJATELJ VIDEO Krznati uljez dvaput prekinuo utakmicu Jakirovića
VIDEO Krznati uljez dvaput prekinuo utakmicu Jakirovića

U drugom poluvremenu Hull je većinom pokušavao nešto napraviti iz kontri, no Chelsea se dobro vraćao. Za 2-0 ponovno je zabio posebno inspirirani Portugalac Neto, no gol ide na dušu golmanu domaćina. Neto je s desne strane ubacio iz kornera, ispred Phillipsa je bila gužva, no nitko nije dirao loptu, ona je pala pred golmana i kroz noge mu prošla u gol.

Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup - Fourth Round - MKM Stadium
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Samo osam minuta nakon toga, u 59. minuti, Estevao je zabio i otklonio bilo kakve upitnike o pobjedniku, a hat-trick je Neto kompletirao u 71. minuti nakon asistencije Delapa. Golove pogledajte OVDJE.

Momčad Sergeja Jakirovića sada se može potpuno posvetiti Championshipu, gdje vodi borbu za prva dva mjesta koja izravno donose ulazak u Premier ligu. 

U subotu se nastavlja Fa Kup, a igraju Burton Albion - West Ham United, Burnley - Mansfield Town, Manchester City - Salford City, Norwich City - West Bromwich Albion, Port Vale - Bristol City, Southampton - Leicester City, Aston Villa - Newcastle United i Liverpool - Brighton and Hove Albion, u nedjelju Birmingham City - Leeds United, Grimsby Town - Wolverhampton Wanderers, Oxford United - Sunderland, Stoke City - Fulham i Arsenal - Wigan Athletic, a u ponedjeljak Macclesfield - Brentford.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

