VIDEO Njegove suze obišle su Španjolsku: S drugoligašem je izbacio Real i slomio se od tuge!

Španjolski Kup kralja još je jednom dokazao svoju nepredvidivost, a drugoligaš Albacete priredio je prvorazrednu senzaciju izbacivši moćni Real Madrid rezultatom 3-2. Ipak, priča koja je osvojila društvene mreže nije bila samo o rezultatu, već o jednom emotivnom trenutku u čijem je središtu bio branič Albacetea, Jesús Vallejo.

On je nakon pobjede skrivao lice rukama, brisao suze i proslavljao pobjedu koja će se dugo pamtiti. Posebnu težinu ovom trenutku daje činjenica da je Vallejo, branič Albacetea, bivši igrač Real Madrida, kluba u kojem je prošao omladinske kategorije, ali nikada nije dobio pravu priliku u prvoj momčadi. Snimku možete pogledati klikom OVDJE.

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Za njega i mnoge druge, ova pobjeda nije bila samo sportski uspjeh, već i osobno iskupljenje. Vallejo je za Real odigrao svega 35 utakmica, iako je deset godina bio pod ugovorom s klubom.