VIDEO Noah Nsoki je novi igrač Dinama! Pogledajte kako su ga Zagrepčani predstavili javnosti

Dinamo je u subotu potvrdio dolazak Noaha Nsokija, 19-godišnjeg francuskog napadača koji na Maksimir stiže iz Paris Saint-Germaina. Mladi Francuz s pariškim je klubom prošao gotovo cijeli omladinski pogon, a za prvu momčad upisao je dva službena nastupa. U Dinamu bi trebao napraviti važan korak u seniorskoj karijeri i dobiti priliku za veću minutažu.

Nsoki je rođen 20. veljače 2007. godine u Tournan-en-Brieju, visok je 185 centimetara, a najčešće igra na lijevom krilu, iako može pokriti i druge ofenzivne pozicije. Riječ je o dešnjaku koji s lijeve strane voli ulaziti prema sredini, a francuski L'Equipe opisuje ga kao vrlo brzog krilnog igrača sposobnog stvarati razliku u situacijama jedan na jedan. U PSG je stigao 2020. godine, a prošle sezone dobio je priliku trenirati i nastupati s prvom momčadi.

Dinamo je u početku za njegov dolazak nudio oko 700 tisuća eura uz deset posto od budućeg transfera, no PSG je tu ponudu odbio. Na kraju su klubovi pronašli drugačiji model suradnje. Francuski prvak pustio je Nsokija bez odštete, ali je zadržao čak 50 posto od njegova budućeg transfera. Nsoki je tako nakon sedam godina napustio PSG i odlučio karijeru nastaviti u Zagrebu.

U Dinamu na Nsokija ne gledaju kao na gotovog prvotimca, već kao na mladog igrača s velikim prostorom za napredak. Konkurencija na krilnim pozicijama je jaka, ali u Maksimiru vjeruju da bi Nsoki kroz seniorski nogomet mogao postupno izboriti ozbiljniju ulogu. Njegov dolazak ujedno se uklapa u Dinamovu strategiju dovođenja mladih i potencijalno vrlo vrijednih igrača, na kojima bi klub u budućnosti mogao ostvariti značajnu zaradu.