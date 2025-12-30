Obavijesti

NEVIĐENA MAKLJAŽA

VIDEO Nokautirao protivnika u Novom Pazaru i slavio pobjedu. Nije ni slutio što mu se sprema

Piše Josip Tolić,
VIDEO Nokautirao protivnika u Novom Pazaru i slavio pobjedu. Nije ni slutio što mu se sprema
Kaos u Novom Pazaru! Deseci upali u ring i napali grčkog borca nakon meča. Stampedo s 50 ljudi prekinuo proslavu pobjede. Vahid Kičara ispričao se zbog nemilih scena

Snimka kaotične masovne tučnjave koja je izbila u ringu neposredno nakon završetka kickboxing meča u Novom Pazaru postala je viralna. Do nereda je došlo nakon što je domaći borac Vahid Kičara izgubio od grčkog suparnika Ioannisa Tsoukalasa prekidom.

Na snimci se vide deseci muškaraca kako upadaju u ring. U općem metežu napali su grčkog borca, i to s leđa dok je na koljenima slavio pobjedu, a osiguranje i suci bili su potpuno nemoćni. Ubrzo je u ringu nastao pravi stampedo s 50 uključenih u makljažu.

Vahid Kičara nakon svega se oglasio i javno ispričao. Napisao je kako mu je žao zbog nemilih scena i kako će se ubuduće zalagati za podizanje sportske kulture i fer ponašanja u ringu i na tribinama. Na kraju je i Tsouloukas, iako je pobijedio u borbi, prošao s ozljedama.

