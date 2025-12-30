VIDEO Nokautirao protivnika u Novom Pazaru i slavio pobjedu. Nije ni slutio što mu se sprema

Snimka kaotične masovne tučnjave koja je izbila u ringu neposredno nakon završetka kickboxing meča u Novom Pazaru postala je viralna. Do nereda je došlo nakon što je domaći borac Vahid Kičara izgubio od grčkog suparnika Ioannisa Tsoukalasa prekidom.

Na snimci se vide deseci muškaraca kako upadaju u ring. U općem metežu napali su grčkog borca, i to s leđa dok je na koljenima slavio pobjedu, a osiguranje i suci bili su potpuno nemoćni. Ubrzo je u ringu nastao pravi stampedo s 50 uključenih u makljažu.

Vahid Kičara nakon svega se oglasio i javno ispričao. Napisao je kako mu je žao zbog nemilih scena i kako će se ubuduće zalagati za podizanje sportske kulture i fer ponašanja u ringu i na tribinama. Na kraju je i Tsouloukas, iako je pobijedio u borbi, prošao s ozljedama.