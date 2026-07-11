VIDEO Noskova senzacionalno do naslova na Wimbledonu, u preokretu pala sunarodnjakinja

Češka tenisačica Linda Noskova slavila je u ženskom finalu Wimbledona sa 6-2, 5-7, 6-3 protiv sunarodnjakinje Karoline Munchove. U povijesnom finalu u kojemu su se susrele dvije Čehinje, Noskova je došla do svoje prve Grand Slam titule u prvom finalu te trećeg WTA naslova u karijeri.

Dvoboj je trajao dva i pol sata, a mogao je biti puno kraći da je Noskova iskoristila vodstvo 6-2, 5-2 i pet meč-.lopti, no Muchova je dobila pet gemova zaredom i poravnala na 1-1 u setovima. Noskova, 12. igračica svijeta, u trećem je setu bila puno smirenija i došla do svog prvog grand-slam naslova u svom prvom finalu. Najbolje trenutke pogledajte OVDJE.

Foto: Marko Djurica

Noskova je najmlađa osvajačica Wimbledona od Petre Kvitove iz 2011. Kao treća Čehinja koja je osvojila Wimbledon u zadnje četiri godine, Noskova će se u ponedjeljak popeti na najbolji plasman u karijeri, na 7. mjesto na WTA ljestvici.

Drugi put u karijeri Muchova je igrala u finalu nekog Grand Slam turnira, a prvi puta je za trofej igrala 2023. godine u Roland Garrosu kada je poražena od Poljakinje Ige Šwiatek.

U subotu se ujedno nastavila dominacija čeških tenisačica u Wimbledonu posljednjih godina jer je prije tri godine slavila je Marketa Vondroušova, a prije dvije godine Barbora Krejčikova.

Po prvi puta u povijesti finale nekog od četiri Grand Slam turnira će igrati dvije češke tenisačice. Ranije je kroz povijest Čehinja Martina Navratilova igrala finala protiv Hane Mandlikove i Helene Sukove, ali je Navratilova igrala pod američkom zastavom.