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OLMO MU ODGOVORIO

VIDEO Nova snimka šokira: Član argentinskog stožera udario Dani Olma tijekom slavlja

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 7 min
VIDEO Nova snimka šokira: Član argentinskog stožera udario Dani Olma tijekom slavlja
Foto: X/screenshot
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Argentinci su izazvali reakcije i tijekom svečane ceremonije. Španjolski reprezentativci napravili su im špalir dok su odlazili po srebrne medalje, no argentinski igrači okrenuli su leđa kada su svjetski prvaci podizali trofej

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Finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine dobilo je kontroverzan nastavak nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Umjesto da pozornost ostane na drugom naslovu Španjolske, javnost su zaokupili sukobi na terenu i ponašanje argentinske momčadi tijekom dodjele medalja.

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Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

U središtu prvog incidenta našao se Leandro Paredes, koji se sukobio sa španjolskim nogometašima, a posebno s Gavijem. Snimke naguravanja brzo su se proširile društvenim mrežama, na kojima su brojni navijači osudili ponašanje argentinskog veznjaka. Ubrzo se pojavila i nova snimka na kojoj se vidi Roberto Ayala, nekadašnji kapetan argentinske reprezentacije i član stručnog stožera Lionela Scalonija, kako prilazi Daniju Olmu i udara ga rukom u predjelu glave. Bivši nogometaš Dinama u tom se trenutku nalazio pokraj suigrača Erica Garcíje i slavio osvajanje naslova. Video pogledajte OVDJE.

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Taj je prizor dodatno pojačao kritike na račun argentinske delegacije, koja je teško podnijela poraz. Ayala je godinama dio argentinskog stručnog stožera, a sudjelovao je i u osvajanju naslova svjetskog prvaka u Kataru. Argentinci su izazvali reakcije i tijekom svečane ceremonije. Španjolski reprezentativci napravili su im špalir dok su odlazili po srebrne medalje, no argentinski igrači okrenuli su leđa kada su novi svjetski prvaci podizali trofej.

Mnogi su taj potez protumačili kao izraz nepoštovanja prema pobjednicima, ali Olmo nije želio dodatno produbljivati sukob.

- Nije nas briga. Ono što je važno su vrijednosti koje želiš prenositi. Mi smo primjer mnogim generacijama i mislim da bi oni također trebali biti, a sada je vrijeme da mi uživamo u ovome - poručio je Olmo.

Dok Španjolci slave naslov, rasprave o događajima nakon finala ne prestaju. Sukobi Paredesa i Ayale te ponašanje argentinskih igrača tijekom dodjele pehara bacili su sjenu na završetak Svjetskog prvenstva.

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