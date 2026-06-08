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VIDEO Oblak oduševio Hrvata: Poklonio mu svoj dres i rukavice

Piše Bruno Lukas,
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VIDEO Oblak oduševio Hrvata: Poklonio mu svoj dres i rukavice
Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Slovenski kapetan Jan Oblak nakon utakmice u Varaždinu uljepšao je dan mladom navijaču Hrvatske. Darovao mu je svoj potpisani dres i originalne vratarske rukavice koje koristi na utakmicama

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Nakon prijateljske utakmice Hrvatske i Slovenije (2-1) u Varaždinu, Jan Oblak (33) pokazao je zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih sportskih uzora. Slovenski vratar izdvojio je vrijeme za mladog navijača Hrvatske i ispunio mu veliku želju.

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Oblak je dječaku poklonio svoj dres, potpisao ga, a zatim mu uručio i originalne vratarske rukavice izrađene posebno za njega. Emotivna scena razveselila je mladog navijača, a prema navodima slovenskog medija Ekipa bilo je i suza radosnica.

Podsjetimo, Hrvatska je u posljednjoj provjeri prije Svjetskog prvenstva pobijedila Sloveniju 2-1. Strijelci za momčad Zlatka Dalića bili su Luka Modrić i Mario Pašalić, dok je za goste zabio Andraž Šporar.

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Hrvatska u utorak putuje u SAD, gdje će na Svjetskom prvenstvu igrati protiv Engleske, Paname i Gane.

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