VIDEO Oči pune suza hrvatskog krvnika iz Rusije: 'Odlazak u Barcelonu bila je velika greška'

Nedjelja je bila emotivna za dvije nogometne legende u španjolskoj La Ligi. Robert Lewandowski (37) oprostio se od Barcelone, a Antoine Griezmann (35) od Atletico Madrida. Francuz će zaigrati u Orlando Cityju, a Poljak još nije odlučio gdje će nastaviti karijeru, ali nagađa se kako će u Italiju.

Napadač Barcelone Robert Lewandowski objavio je u subotu kraj nogometne epizode u Kataloniji. Napustit će klub nakon četiri provedene godine u katalonskoj prijestolnici. U Barcu je stigao 2022. godine za 45 milijuna eura iz Bayerna; odigrao je 191 utakmicu, zabio 119 golova i podijelio 24 asistencije. S klubom je uzeo tri La Lige, tri Superkupa i dva Kupa kralja. Poljak je oproštaj objavio na društvenim mrežama.

- Nakon četiri godine i mnoštvo izazova, vrijeme je da krenem dalje. Odlazim s osjećajem da je misija odrađena uspješno; uzeli smo tri prvenstva u četiri godine. Nikad neću zaboraviti svu ljubav i podršku koju su mi fanovi dali. Katalonija je 'moje' mjesto na zemlji.

Poljski topnik u karijeri je igrao još za Znicz Pruszkow, Legiju iz Varšave, Lech Poznan, Borussiju Dortmund i Bayern. Za Poljsku je odigrao 165 utakmica i zabio 89 golova; u oba segmenta je rekorder za Poljake. Njegova budućnost je neizvjesna, ali nagađanja su kako je njegov agent Pini Zahavi napadača ponudio Milanu.

Antoine Griezmann igrao je za Atletico od 2014. do 2019. te od 2023. do 2026. godine. Za madridski klub odigrao je točno 500 utakmica, zabio 212 golova i podijelio 100 asistencija. S klubom je osvojio Europsku ligu 2018. i Uefin Superkup 2019. godine. Od domaćih titula, osvojio je španjolski Superkup 2015. godine.

U karijeri je igrao još za Real Sociedad i Barcelonu, a za Francusku, od koje se oprostio 2024., odigrao je 137 utakmica i zabio 44 pogotka te osvojio Svjetsko prvenstvo 2018. i Ligu nacija 2021. godine.

- Znam da su mnogi od vas ovo već čuli, ali želim se još jednom ispričati. Nisam shvaćao koliko sam ljubavi ovdje imao. Bio sam jako mlad, pogriješio sam (op. a. odlazak u Barcelonu), predomislio sam se i učinili smo sve što smo mogli da se vratim ovdje i da ponovno uživamo u svemu.