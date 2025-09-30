VIDEO Od ringa do svijeta ljepote: Imane Khelif postala zaštitno lice beauty branda

Alžirska boksačica Imane Khelif, čije je ime odjeknulo svijetom nakon osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., ponovno je u centru pažnje, no ovoga puta izvan ringa. Njezin sportski trijumf bio je zasjenjen žestokom globalnom debatom o njezinoj podobnosti za natjecanje u ženskoj kategoriji, no Khelif je sada povukla hrabar potez - postala je zaštitno lice kozmetičkog brenda, šaljući snažnu poruku svojim kritičarima i cijelom svijetu.

Put do zlata obilježen kontroverzama

Imane Khelif (25) nije novo ime u svijetu boksa. Prije pariškog zlata, postala je prva Alžirka koja je stigla do četvrtfinala na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020., a 2022. osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu. Ipak, njezina je karijera neizbrisivo obilježena odlukom Međunarodne boksačke udruge (IBA), vođene iz Rusije, da je 2023. godine diskvalificira sa Svjetskog prvenstva. Razlog? Navodno nije zadovoljila kriterije za sudjelovanje u ženskoj konkurenciji, pri čemu IBA nikada nije transparentno objavila metodologiju testiranja.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) oštro je osudio taj potez, nazvavši ga "iznenadnim i proizvoljnim" te provedenim "bez ikakvog pravnog postupka". MOO je stao u obranu Khelif, potvrdivši da je "rođena kao žena, registrirana kao žena, živjela svoj život kao žena i posjeduje žensku putovnicu". Unatoč potpori MOO-a, Khelif se tijekom Igara u Parizu suočila s lavinom online zlostavljanja i dezinformacija, koje su promovirale i poznate osobe poput J. K. Rowling. To ju je nagnalo da u Francuskoj podnese kaznenu prijavu zbog teškog cyber-maltretiranja.

Borba se nastavlja na novim frontama

Iako je olimpijsko zlato predstavljalo svojevrsnu pobjedu nad kritičarima, borba za Imane Khelif nije gotova. Organizacija World Boxing, koja je preuzela dio nadležnosti nad amaterskim boksom, uvela je nova pravila koja zahtijevaju obvezno genetsko testiranje za sve natjecateljice. Khelif se na tu odluku žalila Sudu za sportsku arbitražu (CAS), no njezin zahtjev za suspenzijom pravila je odbijen. Zbog toga nije nastupila na natjecanjima pod okriljem World Boxinga i njezina sportska budućnost ostaje neizvjesna.

Foto: Ik Aldama

Usred te pravne i javne bitke, Khelif je odlučila preuzeti kontrolu nad vlastitim narativom. Partnerstvo s kozmetičkim brendom BEL*NCO, koji ima korijene u njezinom rodnom Alžiru, više je od marketinškog poteza; to je čin otpora i samopotvrđivanja.

'Prvakinja je ovdje'

Kampanja je lansirana pod jasnom porukom: "The champ is here" (Prvakinja je ovdje). Brend je u svojoj objavi istaknuo vrijednosti koje Khelif utjelovljuje.

"Samopouzdanje stupa na scenu", stoji u objavi. "Ponosni smo što objavljujemo Imane Khelif kao zaštitno lice BEL*NCO-a. Ona utjelovljuje snagu, otpornost i gracioznost. Savršen odraz onoga što koža s karakterom uistinu znači."

Promotivni video kampanje prikazuje Khelif kako sjedi na konferenciji za medije, suočena s bljeskovima fotoaparata, prije nego što odlučno zakorači u boksački ring. Njezin glas u pozadini šalje izravnu poruku svima koji su sumnjali u nju:

"Govorili su da boks nije za mene. Govorili su da ću jednog dana prestati. Govorili su da sam previše za ring. Sada kažu da nisam dovoljno dobra za ljepotu? Dokazala sam im da su u krivu..."

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Ova suradnja simbolizira njezinu nepokolebljivu odlučnost da se bori za svoj identitet i mjesto u svijetu, ne samo kao sportašica, već i kao žena. Brend sada promovira svoje proizvode uz slogan "zablistajte poput prvakinje", vješto povezujući njezin sportski uspjeh s porukom o unutarnjoj i vanjskoj ljepoti.

Dok njezina budućnost u ringu ostaje neizvjesna zbog novih pravila i testiranja, Imane Khelif je ovim potezom pokazala da je njezina borba veća od sporta. Preuzimanjem uloge u svijetu ljepote, ona ne samo da prkosi kritičarima, već i redefinira pojam snage, dokazujući da se prava pobjeda ponekad ostvaruje na neočekivanim pozornicama. Njezina priča, kako prenosi BBC Sport, postala je globalni simbol otpornosti.

