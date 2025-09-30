Obavijesti

Sport

Komentari 3
VELIKA PROMIJENA

VIDEO Od ringa do svijeta ljepote: Imane Khelif postala zaštitno lice beauty branda

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Od ringa do svijeta ljepote: Imane Khelif postala zaštitno lice beauty branda
3
Foto: Instagram

Kampanja je lansirana pod jasnom porukom: "The champ is here" (Prvakinja je ovdje). Brend je u svojoj objavi istaknuo vrijednosti koje Khelif utjelovljuje

Alžirska boksačica Imane Khelif, čije je ime odjeknulo svijetom nakon osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., ponovno je u centru pažnje, no ovoga puta izvan ringa. Njezin sportski trijumf bio je zasjenjen žestokom globalnom debatom o njezinoj podobnosti za natjecanje u ženskoj kategoriji, no Khelif je sada povukla hrabar potez - postala je zaštitno lice kozmetičkog brenda, šaljući snažnu poruku svojim kritičarima i cijelom svijetu.

Put do zlata obilježen kontroverzama

Imane Khelif (25) nije novo ime u svijetu boksa. Prije pariškog zlata, postala je prva Alžirka koja je stigla do četvrtfinala na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020., a 2022. osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu. Ipak, njezina je karijera neizbrisivo obilježena odlukom Međunarodne boksačke udruge (IBA), vođene iz Rusije, da je 2023. godine diskvalificira sa Svjetskog prvenstva. Razlog? Navodno nije zadovoljila kriterije za sudjelovanje u ženskoj konkurenciji, pri čemu IBA nikada nije transparentno objavila metodologiju testiranja.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Gold medallist Imane Khelif of Algeria kisses her medal at the Paris 2024 Olympics
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) oštro je osudio taj potez, nazvavši ga "iznenadnim i proizvoljnim" te provedenim "bez ikakvog pravnog postupka". MOO je stao u obranu Khelif, potvrdivši da je "rođena kao žena, registrirana kao žena, živjela svoj život kao žena i posjeduje žensku putovnicu". Unatoč potpori MOO-a, Khelif se tijekom Igara u Parizu suočila s lavinom online zlostavljanja i dezinformacija, koje su promovirale i poznate osobe poput J. K. Rowling. To ju je nagnalo da u Francuskoj podnese kaznenu prijavu zbog teškog cyber-maltretiranja.

PREMIJA SAVEZA Gabrijel Veočić doznao koliko će zaraditi za broncu na Mundijalu
Gabrijel Veočić doznao koliko će zaraditi za broncu na Mundijalu

Borba se nastavlja na novim frontama

Iako je olimpijsko zlato predstavljalo svojevrsnu pobjedu nad kritičarima, borba za Imane Khelif nije gotova. Organizacija World Boxing, koja je preuzela dio nadležnosti nad amaterskim boksom, uvela je nova pravila koja zahtijevaju obvezno genetsko testiranje za sve natjecateljice. Khelif se na tu odluku žalila Sudu za sportsku arbitražu (CAS), no njezin zahtjev za suspenzijom pravila je odbijen. Zbog toga nije nastupila na natjecanjima pod okriljem World Boxinga i njezina sportska budućnost ostaje neizvjesna.

IMANE KHELIF attends BOTTEGA VENETA Spring/Summer 2025 Runway during Milan Fashion Week on September 2024 - Milan, Italy 21/09/2024
Foto: Ik Aldama

Usred te pravne i javne bitke, Khelif je odlučila preuzeti kontrolu nad vlastitim narativom. Partnerstvo s kozmetičkim brendom BEL*NCO, koji ima korijene u njezinom rodnom Alžiru, više je od marketinškog poteza; to je čin otpora i samopotvrđivanja.

JEZIVA SCENA VIDEO Policajac u SAD-u uperio pištolj u boksačkog prvaka Crawforda! 'Bio je potpuno lud'
VIDEO Policajac u SAD-u uperio pištolj u boksačkog prvaka Crawforda! 'Bio je potpuno lud'

'Prvakinja je ovdje'

Kampanja je lansirana pod jasnom porukom: "The champ is here" (Prvakinja je ovdje). Brend je u svojoj objavi istaknuo vrijednosti koje Khelif utjelovljuje.

"Samopouzdanje stupa na scenu", stoji u objavi. "Ponosni smo što objavljujemo Imane Khelif kao zaštitno lice BEL*NCO-a. Ona utjelovljuje snagu, otpornost i gracioznost. Savršen odraz onoga što koža s karakterom uistinu znači."

VIDEO: LANČANI SUDAR Užas u Hercegovini: Bivši prvak Europe stradao u prometnoj. Dvoje ljudi još se bori za život
Užas u Hercegovini: Bivši prvak Europe stradao u prometnoj. Dvoje ljudi još se bori za život

Promotivni video kampanje prikazuje Khelif kako sjedi na konferenciji za medije, suočena s bljeskovima fotoaparata, prije nego što odlučno zakorači u boksački ring. Njezin glas u pozadini šalje izravnu poruku svima koji su sumnjali u nju:

"Govorili su da boks nije za mene. Govorili su da ću jednog dana prestati. Govorili su da sam previše za ring. Sada kažu da nisam dovoljno dobra za ljepotu? Dokazala sam im da su u krivu..."

FILE PHOTO: Boxing - Women's 66kg - Final
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Ova suradnja simbolizira njezinu nepokolebljivu odlučnost da se bori za svoj identitet i mjesto u svijetu, ne samo kao sportašica, već i kao žena. Brend sada promovira svoje proizvode uz slogan "zablistajte poput prvakinje", vješto povezujući njezin sportski uspjeh s porukom o unutarnjoj i vanjskoj ljepoti.

PRIREDBA NA VELESAJMU Drugi memorijalni boksački turnir 'Ivan Sertić' u Zagrebu
Drugi memorijalni boksački turnir 'Ivan Sertić' u Zagrebu

Dok njezina budućnost u ringu ostaje neizvjesna zbog novih pravila i testiranja, Imane Khelif je ovim potezom pokazala da je njezina borba veća od sporta. Preuzimanjem uloge u svijetu ljepote, ona ne samo da prkosi kritičarima, već i redefinira pojam snage, dokazujući da se prava pobjeda ponekad ostvaruje na neočekivanim pozornicama. Njezina priča, kako prenosi BBC Sport, postala je globalni simbol otpornosti.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
Skandal u krevetu: Ostavila je zvijezdu Real Madrida, uselila k prijateljici i iskoristila priliku...
FOTO: KAO U SAPUNICI

Skandal u krevetu: Ostavila je zvijezdu Real Madrida, uselila k prijateljici i iskoristila priliku...

Brazilski mediji šuškaju o ljubavnom skandalu Brune Rotte, Rodrygove partnerice, s dečkom najbolje prijateljice dok je živjela kod nje
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025