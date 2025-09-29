VIDEO Policajac u SAD-u uperio pištolj u boksačkog prvaka Crawforda! 'Bio je potpuno lud'

Samo nekoliko sati nakon što je njegov rodni grad Omaha priredio slavljeničku paradu u njegovu čast, neprikosnoveni boksački prvak Terence "Bud" Crawford (38) doživio je dramatičan susret s policijom. U ranim nedjeljnim jutarnjim satima, Crawford je zaustavljen zbog navodne neoprezne vožnje, a situacija je eskalirala do te mjere da su policajci uperili oružje u njega i njegove suputnike.

Incident, zabilježen na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama, potaknuo je internu istragu policije i oštru reakciju gradskih vlasti.

Od slavljeničke parade do policijske prijetnje

Dan koji je trebao biti ispunjen ponosom i slavljem pretvorio se u noćnu moru. U subotu je Omaha slavila svog heroja, Crawforda, koji je nedavno ispisao povijest pobjedom nad Canelom Alvarezom, postavši prvi boksač s objedinjenim titulama u tri različite težinske kategorije.

Nakon parade, proslava se nastavila na zabavi povodom njegovog 38. rođendana. Međutim, oko 1:30 ujutro, nedaleko od mjesta proslave, policijska patrola zaustavila je Crawfordovo vozilo.

Na snimci koja je postala viralna, vidi se Crawford kako polako otkopčava pojas i izlazi iz automobila s podignutim rukama, govoreći policajcu: "Ne posežem ni za kakvim pištoljem." Tenzija je bila očita, a događaj je bacio tamnu sjenu na ono što je trebao biti jedan od najljepših dana za prvaka i njegov grad.

Dvije strane priče: Što se dogodilo u vozilu?

Verzije događaja koje su iznijeli policija i Crawfordov tim drastično se razlikuju, stvarajući nejasnu sliku o tome što je točno dovelo do eskalacije.

Prema službenom priopćenju policije iz Omahe, policajci su uočili automobil koje je "neoprezno vozilo" te su ga zaustavili. Tijekom razgovora s vozačem, jedan od policajaca primijetio je vatreno oružje na podu s vozačeve strane. Zbog sigurnosnih razloga, svim četvorici putnika naređeno je da izađu iz vozila pod prijetnjom oružjem.

Nakon provjere, utvrđeno je da je vozač Crawford, te mu je uručena kazna za neopreznu vožnju. Policija je također potvrdila da su svi putnici, uključujući i člana Crawfordovog osiguranja, imali važeće dozvole za nošenje oružja.

Svjedočanstvo šefa osiguranja: "Mislili smo da ćemo umrijeti"

Qasim Shabazz, Crawfordov šef osiguranja koji se nalazio u automobilu, iznio je potpuno drugačiju priču za lokalne medije poput KETV-a. On tvrdi da Crawford nikada nije posezao za dokumentima jer je policajcima odmah rekao da je sve ostavio kod kuće.

Prema njegovim riječima, situacija je eskalirala kada je Crawford, nakon što je Shabazz obavijestio policiju da je naoružan, rekao: "I ja imam oružje."

- Policajac s njegove strane je potpuno poludio. Bio je izvan kontrole. Vikao je: 'Ruke u zrak! Izlazi iz auta! Ne miči se!', iako pištolj nikada nije bio vidljiv - ispričao je Shabazz.

- Čovječe, svi smo mislili da ćemo umrijeti - dodao je. Shabazz također osporava optužbu za neopreznu vožnju, tvrdeći da ih je policija zaustavila zbog prebrze vožnje, a da je policajac na snimci priznao kako nema radar kojim bi to dokazao.

Reakcija gradskih vlasti i pokretanje istrage

Incident je izazvao brzu reakciju gradonačelnika Omahe, Johna Ewinga, koji je i sam bivši policajac. Ewing je u objavi na Facebooku naveo da je osobno razgovarao s Crawfordom te da u potpunosti podržava odluku šefa policije Todda Schmaderera o pokretanju interne istrage.

- Srce mi je stalo kada sam saznao kako je završio inače predivan dan i večer slavlja našeg gradskog prvaka. Prikupit ćemo sve činjenice i biti transparentni prema javnosti. Moramo osigurati da se svaki građanin, bez obzira tko je, osjeća sigurno i poštovano u Omahi - napisao je Ewing.

Dok interna istraga traje, zajednica s nestrpljenjem očekuje odgovore. Incident je ponovno otvorio raspravu o povjerenju između policije i građana, a sudbina proslavljenog sportskog heroja u rukama policije postala je simbolom puno većeg problema.

