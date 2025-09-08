VIDEO Odvjetnik šefa FNC-a za 24sata: 'Nije inicirao sukob. Are je od njega htio iznuditi novac'

Nakon što se u javnosti pojavila snimka na kojoj se vidi kako šef FNC organizacije, Dražen Forgač, udara u glavu bivšeg borca FNC organizacije Abrahama Area, javio nam se njegov odvjetnik Milko Križanović te se u ime klijenta osvrnuo na subotnji događaj na priredbi FNC-u 24 u Areni Zagreb.

- Gospodin Forgač u potpunosti odbacuje bilo kakve insinuacije da je on bio inicijator sukoba, o tome svjedoče neposredni očevici. Njegova je jedina namjera bila smiriti situaciju i spriječiti daljnje incidente u dvorani koji su prijetili. Reakcija je bila brza i učinkovita, primjerena i usmjerena na neutraliziranje opasnosti koja je prijetila - kazao je Križanović.

Naglašava da se Abraham Are bez dopuštenja našao u prostoru gdje nije smio boraviti.

- Svojim ponašanjem izazvao je nemir i ugrozio sigurnost ostalih prisutnih, a imenovani je još od 2024. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu za učin kaznenog djela iznude na štetu moje stranke. Gospodin Forgač izražava žaljenje što je cijela situacija uopće eskalirala te vjeruje da će tijela kaznenog progona rasvijetliti sve okolnosti i utvrditi odgovornost gospodina Abrahama Area - naglašava odvjetnik.

Dodaje da njegov klijent ostaje fokusiran na svoj rad i daljnji razvoj FNC organizacije te apelira na medije da o ovom događaju izvještavaju na uravnotežen i objektivan način, bez senzacionalizma.

- Cilj FNC-a je pružiti platformu borcima za profesionalni napredak, organizirati sportske priredbe na visokoj razini te popularizirati borilačke sportove u duhu međusobnog poštovanja i sportskog nadmetanja. Pojedinačni incidenti, kakvi se nažalost mogu dogoditi na svakoj većoj javnoj manifestaciji, ne smiju zasjeniti sportski karakter i pozitivnu misiju organizacije - smatra Križanović.

Prije sukoba, Are je uspio proći zaštitare i doći blizu oktogona. Kako se vidi na snimci, Forgač je Area krenuo ispratiti iz dvorane te su se navodno porječkali. Zaštitari su brzo reagirali i na pod pritisnuli Area te je brzo izbačen iz Arene, a kasnije ga je odvela i policija. On se nekoć borio u American Top Teamu, kojeg također vodi Forgač, te je nastupio i na Armagedonu.

Kako neslužbeno doznajemo, Forgač je protiv Area sredinom rujna prošle godine podnio kaznenu prijavu za pokušaj iznude. Naime, kako je naveo u prijavi, sredinom kolovoza 2024. putem WhatsAppa Are mu je poslao glasovne poruke u kojima traži da mu u roku od jednog dana preda 20.000 eura ili će ga tužiti sudu tvrdeći da ga je Forgač udario u nos, što se nije dogodilo. Navodno je prijetio i da će s tom pričom izaći u javnost, a sve kako bi naštetio Forgačevu ugledu i karijeri.

Kako Forgač nije postupio kako je tražio, zaprijetio je da će liječničku dokumentaciju, iako datira od drugog datuma i događaja, dostaviti sudu i medijima.