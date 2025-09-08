Abraham Are uspio je proći zaštitare i doći blizu okotogona gdje nije smio biti. Dražen Forgač krenuo ga je ispratiti te je došlo do sukoba. Prije godinu dana Area je prijavio za pokušaj iznude
VIDEO Odvjetnik šefa FNC-a za 24sata: 'Nije inicirao sukob. Are je od njega htio iznuditi novac'
Nakon što se u javnosti pojavila snimka na kojoj se vidi kako šef FNC organizacije, Dražen Forgač, udara u glavu bivšeg borca FNC organizacije Abrahama Area, javio nam se njegov odvjetnik Milko Križanović te se u ime klijenta osvrnuo na subotnji događaj na priredbi FNC-u 24 u Areni Zagreb.
- Gospodin Forgač u potpunosti odbacuje bilo kakve insinuacije da je on bio inicijator sukoba, o tome svjedoče neposredni očevici. Njegova je jedina namjera bila smiriti situaciju i spriječiti daljnje incidente u dvorani koji su prijetili. Reakcija je bila brza i učinkovita, primjerena i usmjerena na neutraliziranje opasnosti koja je prijetila - kazao je Križanović.
Naglašava da se Abraham Are bez dopuštenja našao u prostoru gdje nije smio boraviti.
- Svojim ponašanjem izazvao je nemir i ugrozio sigurnost ostalih prisutnih, a imenovani je još od 2024. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu za učin kaznenog djela iznude na štetu moje stranke. Gospodin Forgač izražava žaljenje što je cijela situacija uopće eskalirala te vjeruje da će tijela kaznenog progona rasvijetliti sve okolnosti i utvrditi odgovornost gospodina Abrahama Area - naglašava odvjetnik.
Dodaje da njegov klijent ostaje fokusiran na svoj rad i daljnji razvoj FNC organizacije te apelira na medije da o ovom događaju izvještavaju na uravnotežen i objektivan način, bez senzacionalizma.
- Cilj FNC-a je pružiti platformu borcima za profesionalni napredak, organizirati sportske priredbe na visokoj razini te popularizirati borilačke sportove u duhu međusobnog poštovanja i sportskog nadmetanja. Pojedinačni incidenti, kakvi se nažalost mogu dogoditi na svakoj većoj javnoj manifestaciji, ne smiju zasjeniti sportski karakter i pozitivnu misiju organizacije - smatra Križanović.
Prije sukoba, Are je uspio proći zaštitare i doći blizu oktogona. Kako se vidi na snimci, Forgač je Area krenuo ispratiti iz dvorane te su se navodno porječkali. Zaštitari su brzo reagirali i na pod pritisnuli Area te je brzo izbačen iz Arene, a kasnije ga je odvela i policija. On se nekoć borio u American Top Teamu, kojeg također vodi Forgač, te je nastupio i na Armagedonu.
Kako neslužbeno doznajemo, Forgač je protiv Area sredinom rujna prošle godine podnio kaznenu prijavu za pokušaj iznude. Naime, kako je naveo u prijavi, sredinom kolovoza 2024. putem WhatsAppa Are mu je poslao glasovne poruke u kojima traži da mu u roku od jednog dana preda 20.000 eura ili će ga tužiti sudu tvrdeći da ga je Forgač udario u nos, što se nije dogodilo. Navodno je prijetio i da će s tom pričom izaći u javnost, a sve kako bi naštetio Forgačevu ugledu i karijeri.
Kako Forgač nije postupio kako je tražio, zaprijetio je da će liječničku dokumentaciju, iako datira od drugog datuma i događaja, dostaviti sudu i medijima.
