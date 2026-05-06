VIDEO Opsadno stanje u Mostaru: Oklopno vozilo stiglo pred finale Zrinjskog i Veleža

Piše Domagoj Vugrinović,
Kup je prilika da bivši hrvatski reprezentativac Igor Štimac osvoji prvi trofej od kako je zasjeo na klupu Zrinjskog

Danas od 18 sati počinje utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine između Zrinjskog i Veleža. Riječ je o okršaju gradskih rivala, a momčad Igora Štimca nakon sjajne europske sezone lovi jedini trofej ove sezone jer je i matematički ispala iz utrke za naslov prvaka. Bosna i Hercegovina jedina je zemlja u Europi u kojoj se finale kupa igra na dvije utakmice pa će pobjednika odlučiti uzvrat 13. svibnja.

Za susret su se pripremile momčadi, ali i policijske snage. Društvenim mrežama proširila se snimka velikog oklopnog policijskog vozila koje je stiglo na stadion Pod Bijelim Brijegom.

Velež je kroz jugoslavensko razdoblje predstavljao je simbol radničkog Mostara i klub koji je okupljao sve nacionalnosti. Osnovan 1922., stekao je kultni status diljem Jugoslavije zbog atraktivnog nogometa i poznate škole igrača. Generacije Mostaraca odrasle su uz Velež i stari stadion Pod Bijelim Brijegom, jedan od simbola grada.

S druge strane, HŠK Zrinjski vuče korijene još iz 1905., ali su ga nakon Drugog svjetskog rata komunističke vlasti zabranile zbog povezanosti s hrvatskim nacionalnim identitetom. Klub je obnovljen početkom 90-ih tijekom raspada Jugoslavije i rata u Bosni i Hercegovini, kada je Mostar postao duboko podijeljen grad.

Upravo tu leži najveći izvor netrpeljivosti. Tijekom rata stadion Bijeli Brijeg pripao je Zrinjskom, dok je Velež ostao bez svojeg doma i godinama igrao u Vrapčićima. Mnogi navijači Veleža taj trenutak smatraju simbolom nepravde i gubitka dijela identiteta grada. S druge strane, navijači Zrinjskog svoj klub vide kao simbol opstanka Hrvata u Mostaru i Hercegovini.

