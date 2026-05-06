VIDEO Opsadno stanje u Mostaru: Oklopno vozilo stiglo pred finale Zrinjskog i Veleža

Danas od 18 sati počinje utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine između Zrinjskog i Veleža. Riječ je o okršaju gradskih rivala, a momčad Igora Štimca nakon sjajne europske sezone lovi jedini trofej ove sezone jer je i matematički ispala iz utrke za naslov prvaka. Bosna i Hercegovina jedina je zemlja u Europi u kojoj se finale kupa igra na dvije utakmice pa će pobjednika odlučiti uzvrat 13. svibnja.

Za susret su se pripremile momčadi, ali i policijske snage. Društvenim mrežama proširila se snimka velikog oklopnog policijskog vozila koje je stiglo na stadion Pod Bijelim Brijegom.

Velež je kroz jugoslavensko razdoblje predstavljao je simbol radničkog Mostara i klub koji je okupljao sve nacionalnosti. Osnovan 1922., stekao je kultni status diljem Jugoslavije zbog atraktivnog nogometa i poznate škole igrača. Generacije Mostaraca odrasle su uz Velež i stari stadion Pod Bijelim Brijegom, jedan od simbola grada.

S druge strane, HŠK Zrinjski vuče korijene još iz 1905., ali su ga nakon Drugog svjetskog rata komunističke vlasti zabranile zbog povezanosti s hrvatskim nacionalnim identitetom. Klub je obnovljen početkom 90-ih tijekom raspada Jugoslavije i rata u Bosni i Hercegovini, kada je Mostar postao duboko podijeljen grad.

Upravo tu leži najveći izvor netrpeljivosti. Tijekom rata stadion Bijeli Brijeg pripao je Zrinjskom, dok je Velež ostao bez svojeg doma i godinama igrao u Vrapčićima. Mnogi navijači Veleža taj trenutak smatraju simbolom nepravde i gubitka dijela identiteta grada. S druge strane, navijači Zrinjskog svoj klub vide kao simbol opstanka Hrvata u Mostaru i Hercegovini.