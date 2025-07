VIDEO Osimhen dočekan kao heroj u Istanbulu! Milijuni navijača pratili njegov let

Victor Osimhen (26) doputovao je u Istanbul kako bi potpisao ugovor s Galatasarayem. Saga oko njegova prelaska u turskog velikana traje još od početka ljetnog prijelaznog roka. Napadač je prošlu sezonu proveo u Galatasarayu na posudbi, a Napoli nije pristajao na iznos manji od 75 milijuna eura u slučaju trajnog transfera.

Za Galatu je to bio previsok iznos, pa su do samog kraja pokušavali sniziti traženu cijenu. Ipak, klubovi su se na kraju dogovorili, Napoli će ukupno dobiti 75 milijuna eura, no u ratama. Prva rata iznosi 45 milijuna eura, dok će ostatak od 30 milijuna klub iz Italije primiti u narednim obrocima.

Osimhen je prošle sezone nastupao za Galatasaray kao posuđeni igrač i odigrao 41 utakmicu u svim natjecanjima te postigao čak 37 pogodaka.

Turski navijači još jednom su pokazali svoju strast. Galatasaray je putem svog YouTube kanala prenosio Osimhenov let prema Istanbulu, a avion s nigerijskim napadačem pratilo je nevjerojatnih 3,5 milijuna gledatelja. Na istanbulskom aerodromu dočekale su ga tisuće navijača koji su priredili spektakularan doček. Među brojnim transparentima jedan je izazvao posebnu pozornost – na njemu je Osimhen bio prikazan kao kralj.

Ovo nije prvi put da navijači Galatasaraya dočekuju igrača kao heroja. Početkom lipnja isto su učinili kada je u klub stigao Leroy Sané iz Bayerna. Njegov dolazak u Istanbul pretvorio se u spektakl koji je nadmašio sportske okvire, a stotine navijača dočekale su ga na aerodromu Atatürk, potvrđujući da je u redove "lavova" stigla istinska superzvijezda.

U klubu se ozbiljno pripremaju za nadolazeću sezonu. Ovog ljeta, uz spomenutu dvojicu, stigli su i Ismael Jakob iz Monaca za osam milijuna eura te Przemysław Frankowski iz Lensa za sedam milijuna eura.