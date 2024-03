VIDEO Ovaj sudac iz BiH mogao bi suditi HNL derbije: Mourinha sam prepao, Jakir je namazan!

Irfan Peljto (39) slavni je bosanskohercegovački sudac koji je nedavno sudio osminu finala Lige prvaka između RB Leipziga i Real Madrida, a jedan je od stranih sudaca kojeg se spominje uz dolazak u HNL nakon informacije kako će HNS dovesti elitne strane suce velike derbije u prvenstvu do kraja sezone.

Peljto je sudac s uglednom reputacijom. Sudio je ukupno 25 europskih utakmica (14 u EL, osam u LP, tri u KL), od čega je ove sezone sudio četiri utakmice Lige prvaka. Redovito sudi i utakmice Premijer lige u BiH, gdje je sudac od 2012. godine, dok je Fifin sudac od 2015. godine.

Foto: ROBERT MICHAEL/DPA

U podcastu Oslobođenja (IN)Direkt Peljto je pričao o Joseu Mourinhu, ali i Sergeju Jakiroviću, sadašnjem treneru Dinama kojeg je istaknuo kao jednog od najtežih trenera.

- Ne mogu vam izdvojiti jednog ili dvojicu. Tu su Husref Musemić i Edis Mulalić, ljudi s posebnom karizmom tijekom utakmice. Na terenu znaju biti nepodnošljivi, to su kavanske, sarajevske provokacije. One budu takve da im želiš odgovoriti, a ne možeš. Oni točno znaju što radi - počeo je Peljto, pa nastavio o Sergeju Jakiroviću, treneru Dinama s kojim se susretao dok je vodio Zrinjski:

'Jakir je namazan'

- Tu je i još jedan trener, veliki trener, sada je u Dinamu. Jakir.

- On je namazan - odgovorio je voditelj podcasta.

- E, to si dobro rekao! Jakir nije bezobrazan, ali mentalno je ubio. Koliko god se pravio da ne čujem, nema na stadionu 70.000 duša, sve se čuje na terenu.

Kao trojicu najnezgodnijih igrača u Premijer ligi BiH, Peljto je istaknuo Amara Rahmanovića, Nemanju Bilbiju i Ognjena Vranješa. Komentirao je i tehnologiju VAR-a, koju podržava.

- To je izuzetno dobar alat i pomoć u ovome poslu kojim se bavimo.

Peljto u BiH zarađuje 370 eura po utakmici

Peljto zaradi 370 eura kao glavni sudac u BiH Premijer ligi, dok suci u HNL-u, nakon povišice na početku ove sezone, zarađuju 500 eura po utakmici. Usporedbe radi, Peljto je 'spremio u džep' 7000 eura za utakmicu osmine finala LP-a između Leipziga i Reala, a ove je sezone sudio još tri utakmice Lige prvaka.

Prošle je godine Peljto bio četvrti sudac na uzvratnoj utakmici polufinala Konferencijske lige između Bayera Leverkusena i Rome. Talijanska momčad, koju je tada predvodio Jose Mourinho, imala je vodstvo 1-0 iz prve utakmice, dok je uzvrat završio bez golova.

Foto: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATI

- Za Mourinha se pripremate kako se pripremate. Izlazio sam na teren i vidio kako je klupa Rome i Leverkusena udaljena za metar od delegatske klupe. Odmah sam znao što je. Kad krene između njih, belaj... I krenula je utakmica, bio sam potpuno spreman za Mourinha. Ali dogovorili smo se da mu ne dajemo toliko pažnje, jer će on još više pričati ako shvati da ima pažnju suca. Roma je imala vodstvo i igrala svoju igru. Došao sam pred njega, namjerno, i rekao u slušalicu kako mu je ovo bilo zadnje. Prepao sam ga, a nisam ništa rekao. Nisam upalio mikrofon - objasnio je Peljto kako je stekao autoritet nad Mourinhom.

Zatim se osvrnuo na kaotični kraj utakmice. U sudačkoj nadoknadi, koja je trajala osam minuta, palo je čak pet žutih kartona. Inače, glavni sudac utakmice bio je Slovenac Slavko Vinčić.

- Roma ima dva pomoćna trenera, trenera golmana, predstavnika kluba i dva fizioterapeuta. I jedan po jedan napada. Kad god je bila neka situacija, jedan je izašao, počeo pričati, otišao na drugu stranu i iznervirao Xabija (Alonsa). Kada bi neki igrač pao, oni bi odmah utrčali na teren. Utakmica se bližila kraju, zovem Slavka Vinčića, koji je dao crveni karton nekom pomoćnom treneru. I Xabi je na to poludio, rekao mi je da zna što Mourinho radi jer ga je trenirao. Odgovorio sam mu da nema veze, da ćemo produžiti utakmicu. I onda je El Shaarawy, koji se zagrijavao za ulazak u igru, namjerno utrčavao u teren dok se zagrijavao. Sad vi njega vraćajte sa strane. Na kraju je utakmica završila 0-0, navijači su zviždali, ušao sam u prostor za medije, a neki je novinar pitao Mourinha što misli o antinogometu kojeg je igrao. On je imao samo jednu rečenicu: 'Tko je u finalu?'. E, to je Mourinho! - zaključio je Peljto.