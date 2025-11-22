Obavijesti

Livaja s klupe gledao u prazno, Pukštas lupao o pod. Evo kako su hajdukovci reagirali na potop

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MAXSport/screenshot

Livaja je ove sezone odigrao 12 utakmica za Hajduk i zabio tri gola, uz tri asistencije. Dugo je bio izvan terena zbog problema s ozljedom, a vratio se u pogon na utakmici protiv Osijeka

Nogometaši Rijeke nadigrali su Hajduk u prvom poluvremenu Jadranskog derbija i poveli 3-0 nakon 32 minute igre. Sva tri gola zabio je Toni Fruk, a s klupe je promatrao Marko Livaja

Kapetan Hajduka nije mogao vjerovati što se događa, a kamere su uhvatile njegov pogled koji govori više od 1000 riječi. Livaja je gledao u prazno i nije mogao vjerovati što se dogodilo Splićanima u prvih malo više od pola sata igre. Gonzalo Garcia nije ga na koncu uopće uveo u igru.

 

Suprotnu reakciju na potom Hajduka imao je Rokas Pukštas koji je u začetku akcije za 4-0 u potpunosti izgubio živce i "podivljao" na travnjaku. 

Reakciju Pukštasa pogledajte OVDJE

Livaja je ove sezone odigrao 12 utakmica za Hajduk i zabio tri gola, uz tri asistencije. Dugo je bio izvan terena zbog problema s ozljedom, a vratio se u pogon na utakmici protiv Osijeka. 

