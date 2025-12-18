Ovo mu je bio 18. nastup za Milan ove sezone, zabio je jedan gol i dva namjestio, a Milan je u igri za još samo trofej u Serie A. Prije dva tjedna ispao je iz Kupa
VIDEO Ovako su navijači Milana dočekali ulazak Modrića u igru
Napoli je pobijedio Milan 2-0 u polufinalu talijanskog Superkupa u Riyadhu, a Luka Modrić (40) je susret započeo s klupe. Ušao je u igru tek u 75. minuti umjesto Jasharija pri rezultatu 2-0, a publika u Saudijskoj Arabiji dočekala ga je ovacijama.
Kad je postalo jasno da će Hrvat ući u igru, navijači su se ustali na noge, stvorili gromoglasnu buku i pozdravili Milanovog majstora.
U nastavku utakmice su navijači svaki Modrićev dodir s loptom popratili oduševljenjem, što dovoljno govori o tome koliko nogometni svijet cijeni našeg kapetana.
Ovo mu je bio 18. nastup za Milan ove sezone, zabio je jedan gol i dva namjestio, a Milan je u igri za još samo trofej u Serie A. Prije dva tjedna ispao je iz Kupa.
