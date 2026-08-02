VIDEO Ovo je svugdje zaleđe, ali ne i u Kanadi! Wengerovo pravilo je opet pod kritikama

Snimka s utakmice Kanadske Premier lige između Vancouver FC-a i Atlético Ottawe izazvala je veliku raspravu među nogometnim navijačima jer prikazuje kako bi novo pravilo zaleđa moglo potpuno promijeniti igru. U jednoj akciji napadač je gotovo cijelim tijelom bio ispred posljednje obrambene linije, no peta mu je ostala u ravnini s braničem. Prema pravilima koja vrijede u HNL-u, Ligi prvaka i većini svjetskih natjecanja, riječ bi bila o zaleđu. Međutim, prema eksperimentalnom pravilu koje se ove sezone testira u Kanadi, pogodak bi bio regularan, ali je poništen iz drugog razloga, odnosno zbog prekršaja u napadu.

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Novo tumačenje nalaže da zaleđe postoji tek kada je cijelo tijelo kojim igrač može postići pogodak ispred pretposljednjeg obrambenog igrača. Dok god se bilo koji dopušteni dio tijela, poput pete ili stopala, preklapa s braničem, zaleđa nema. Takav pristup potpuno je suprotan današnjim VAR provjerama u kojima se pogoci često poništavaju zbog nekoliko centimetara razlike. Upravo zato ova situacija postala je najbolji primjer koliko bi se nogomet mogao promijeniti.

A dream start for VFC! Three unanswered goals have the Eagles firmly in the driver’s seat at the break.



First Half Recap, presented by @WalmartCanada #CPLSoccer | @onesoccer pic.twitter.com/poxGW7IjeT — Canadian Premier League (@CPLsoccer) August 1, 2026

Iza ideje stoji Arsène Wenger, Fifin direktor za globalni razvoj nogometa i bivši trener Arsenala. Njegov je cilj povećati broj prilika i pogodaka te smanjiti broj milimetarskih odluka koje izazivaju kontroverze. Takozvano "daylight" pravilo od 4. travnja testira se u Kanadskoj Premier ligi uz suradnju Fife i odobrenje Ifaba (Međunarodni odbor nogometnih saveza). Naziv proizlazi iz ideje da zaleđe postoji tek kada između napadača i braniča postoji vidljiv razmak, odnosno "dnevno svjetlo".

Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Promjena bi mogla značajno utjecati na taktiku. Napadači bi ranije kretali u dubinu, obrane bi se morale povući bliže vlastitom golu, a utakmice bi mogle donijeti više prostora, prilika i pogodaka. Kritičari, ipak, smatraju da bi napadači dobili preveliku prednost te da bi se sporovi oko zaleđa nastavili, samo prema drukčijem kriteriju.

Kanadska liga uz to koristi Football Video Support, pojednostavljeni oblik VAR-a. Svaki trener tijekom utakmice ima dvije mogućnosti zatražiti pregled sporne situacije, a uspješan zahtjev vraća mu iskorištenu karticu. Pogotke i poništene golove dodatno provjerava četvrti sudac.

Za sada je riječ isključivo o eksperimentu. Nakon završetka sezone Fifa i Ifab analizirat će njegove učinke prije odluke hoće li se novo pravilo primijeniti i u drugim natjecanjima.