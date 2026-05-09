UGASIO GA NOGOM! Pogledajte strašan nokaut na FNC-u u Zadru

Laureano Staropoli šokirao je Arenu Krešimira Ćosića strašnim nokautom protiv Waheda Nazhanda. Nakon što je Afganistanac dominirao u početnoj minuti meča i rušio Argentinca, Staropoli se uskoro uspio osloboditi i odmjeriti distancu, a onda je sijevnulo. Spinning back kickom petom je pogodio Nazhanda, koji je iste sekunde pao u nokaut.

Argentinac je potom navalio i zadao nekoliko udaraca na podu, no potpuno nepotrebno jer je protivnik već bio u "svijetu snova". Netrpeljivost između ove dvojice počela je još na dan vaganja. Naime, Staropoli je bio jedini borac koji nije prošao vagu. I to ne za malo. Za meč do 77,1 kilogram na vaganju se pojavio s 80,2 kilograma, što je tri kilograma iznad tražene granice, a ako uzmemo u obzir toleranciju od 500 grama, i dalje je bio pretežak za 2,6 kilograma. Zbog toga su Argentincu uoči početka meča oduzeli jedan bod.

Argentincu se to nimalo nije svidjelo pa je na sučeljavanju vrlo agresivno krenuo prema protivniku, a Afganistanac je uzvratio šakama kada mu se unio u lice. Moralo je reagirati i osiguranje, a malo je nedostajalo da dođe do potpune eskalacije.

FNC je uoči meča najavio kako će podijeliti dva bonusa. Onaj od 10.000 eura pripast će borbi večeri, a bonus od 5.000 eura nokautu večeri. Izvjesno je da će Staropoliju pripasti bonus za nokaut, no jedini problem za njega jest to što će protivniku morati dati 40 posto honorara jer nije prošao vagu.