Obavijesti

Sport

Komentari 4
VIDEO: FENOMENALNO

UGASIO GA NOGOM! Pogledajte strašan nokaut na FNC-u u Zadru

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
UGASIO GA NOGOM! Pogledajte strašan nokaut na FNC-u u Zadru
Foto: FNC

Laureano Staropoli u meč je ušao s jednim kaznenim bodom, no to mu nije predstavljalo problem jer je slavio nokautom u prvoj rundi

Admiral

Laureano Staropoli šokirao je Arenu Krešimira Ćosića strašnim nokautom protiv Waheda Nazhanda. Nakon što je Afganistanac dominirao u početnoj minuti meča i rušio Argentinca, Staropoli se uskoro uspio osloboditi i odmjeriti distancu, a onda je sijevnulo. Spinning back kickom petom je pogodio Nazhanda, koji je iste sekunde pao u nokaut.

Argentinac je potom navalio i zadao nekoliko udaraca na podu, no potpuno nepotrebno jer je protivnik već bio u "svijetu snova". Netrpeljivost između ove dvojice počela je još na dan vaganja. Naime, Staropoli je bio jedini borac koji nije prošao vagu. I to ne za malo. Za meč do 77,1 kilogram na vaganju se pojavio s 80,2 kilograma, što je tri kilograma iznad tražene granice, a ako uzmemo u obzir toleranciju od 500 grama, i dalje je bio pretežak za 2,6 kilograma. Zbog toga su Argentincu uoči početka meča oduzeli jedan bod.

EKSPRESNO VIDEO Ušao uz Thompsonov hit pa jednim od najbržih nokauta u povijesti FNC-a ugasio Brazilca
VIDEO Ušao uz Thompsonov hit pa jednim od najbržih nokauta u povijesti FNC-a ugasio Brazilca

Argentincu se to nimalo nije svidjelo pa je na sučeljavanju vrlo agresivno krenuo prema protivniku, a Afganistanac je uzvratio šakama kada mu se unio u lice. Moralo je reagirati i osiguranje, a malo je nedostajalo da dođe do potpune eskalacije.

FNC je uoči meča najavio kako će podijeliti dva bonusa. Onaj od 10.000 eura pripast će borbi večeri, a bonus od 5.000 eura nokautu večeri. Izvjesno je da će Staropoliju pripasti bonus za nokaut, no jedini problem za njega jest to što će protivniku morati dati 40 posto honorara jer nije prošao vagu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru

DINAMO - HAJDUK 2-0 'Modri' su slavili u Vječnom derbiju i stigli do prve pobjede nad Hajdukom na Maksimiru nakon tri godine. Za Dinamo su zabili Bakrar u 22. i Beljo u 65. minuti. Susret su obilježili navijački neredi
Je li ovo uređaj kojim su zapalili transparent Boysa na derbiju?
POGLEDAJTE POSLJEDICE

Je li ovo uređaj kojim su zapalili transparent Boysa na derbiju?

POŽAR NA DERBIJU Navodna sabotaža Torcide zapalila transparent BBB-a uz pomoć daljinskog upravljača. Fotografije "oružja" šokirale su sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026