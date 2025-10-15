Izbornik Katara, Julen Lopetegui, završio je na travnjaku nakon što ga je lopta koju je ispucao Assim Madibo snažno pogodila ravno u glavu
VIDEO Pao kao pokošen. Igrač svog trenera napucao u glavu
Rijetko se događa da trener završi na travnjaku kao nakon nokauta, ali upravo to dogodilo se u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo između Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Izbornik Katara, Julen Lopetegui, potpuno nenamjerno završio je na tlu nakon što ga je lopta snažno pogodila ravno u glavu.
Sve se zbilo na stadionu Jassim bin Hamad u Dohi, dok je španjolski stručnjak mirno stajao uz aut-liniju. U jednom trenutku, nakon oštre borbe za loptu uz aut, katarski veznjak Assim Madibo slučajno je napucao loptu koja je odletjela ravno u Lopeteguijevo lice.
Trener je odmah pao kao pokošen i nekoliko trenutaka ostao nepomično ležati licem prema travi. Situacija je u prvi mah izgledala ozbiljno, no pomoć je brzo stigla. Među prvima do njega dotrčao je upravo Madibo, koji se odmah uvjerio da je trener dobro.
