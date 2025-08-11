VIDEO Pašalić je nezaustavljiv u SAD-u! Zabio 11. gol u sezoni protiv Messijevog Inter Miamija

U uzavreloj atmosferi na ispunjenom Exploria stadionu, Orlando City je u velikom floridskom derbiju deklasirao Inter Miami rezultatom 4-1. Momčad iz Miamija nastupila je bez svoje najveće zvijezde, Lionela Messija, koji je utakmicu propustio zbog ozljede desne noge, a dominantnu pobjedu "lavova" zapečatio je hrvatski reprezentativac Marco Pašalić.

Foto: Nathan Ray Seebeck

Utakmica je počela furiozno. Domaćini su poveli već u 2. minuti preko kolumbijskog napadača Luisa Muriela, no slavlje nije dugo trajalo. Inter Miami je izjednačio samo tri minute kasnije, kada je Yannick Bright sjajnim volejem s ruba kaznenog prostora postigao svoj prvijenac za klub.

Prvo poluvrijeme donijelo je još uzbuđenja, uključujući i Murielov pokušaj koji je završio na vratnici, no na odmor se otišlo s neriješenim rezultatom. U drugom poluvremenu na terenu je postojala samo jedna momčad. Orlando je ponovno preuzeo vodstvo u 50. minuti drugim Murielovim golom, da bi Martín Ojeda u 58. minuti povisio na 3:1 i praktički riješio pitanje pobjednika.

Pašalić potvrdio trijumf u večeri za pamćenje

Gosti su najbliže povratku u utakmicu bili u 67. minuti, kada je Luis Suárez pokušao lobati golmana Gallesea s centra igrališta, no peruanski golman je spektakularnom paradom spasio svoja vrata. Konačni udarac Interu zadao je hrvatski krilni napadač Marco Pašalić u 88. minuti.

Nakon što mu je golman Miamija Óscar Ustari obranio prvi udarac, Pašalić je prisebno reagirao na odbijenu loptu i preciznim udarcem postavio konačnih 4-1. Bio je to njegov 11. gol ove sezone u MLS-u, čime je potvrdio sjajnu formu. Njegov gol možete pogledati OVDJE.

Foto: Nathan Ray Seebeck

- Odigrali smo jako dobro i napadački i obrambeno. Energija navijača bila je izvanredna, ovo je bila fantastična noć za nas - izjavio je nakon utakmice trener Orlanda Oscar Pareja.

Ovom pobjedom Orlando City ne samo da je osigurao prvu "metlu" u sezoni protiv svojih najvećih rivala, već se i popeo na četvrto mjesto Istočne konferencije. Inter Miami, oslabljen neigranjem Messija, ostaje na šestom mjestu. Orlando u sljedećem kolu dočekuje Sporting Kansas City, dok će Inter Miami ugostiti LA Galaxy.