Obavijesti

Sport

Komentari 1
BIVŠI IGRAČ RIJEKE

VIDEO Pašalić je nezaustavljiv u SAD-u! Zabio 11. gol u sezoni protiv Messijevog Inter Miamija

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Pašalić je nezaustavljiv u SAD-u! Zabio 11. gol u sezoni protiv Messijevog Inter Miamija
3
Foto: Nathan Ray Seebeck

Nakon što mu je golman Miamija Óscar Ustari obranio prvi udarac, Pašalić je prisebno reagirao na odbijenu loptu i preciznim udarcem postavio konačnih 4-1

U uzavreloj atmosferi na ispunjenom Exploria stadionu, Orlando City je u velikom floridskom derbiju deklasirao Inter Miami rezultatom 4-1. Momčad iz Miamija nastupila je bez svoje najveće zvijezde, Lionela Messija, koji je utakmicu propustio zbog ozljede desne noge, a dominantnu pobjedu "lavova" zapečatio je hrvatski reprezentativac Marco Pašalić.

MLS: Inter Miami CF at Orlando City
Foto: Nathan Ray Seebeck

Utakmica je počela furiozno. Domaćini su poveli već u 2. minuti preko kolumbijskog napadača Luisa Muriela, no slavlje nije dugo trajalo. Inter Miami je izjednačio samo tri minute kasnije, kada je Yannick Bright sjajnim volejem s ruba kaznenog prostora postigao svoj prvijenac za klub.

Prvo poluvrijeme donijelo je još uzbuđenja, uključujući i Murielov pokušaj koji je završio na vratnici, no na odmor se otišlo s neriješenim rezultatom. U drugom poluvremenu na terenu je postojala samo jedna momčad. Orlando je ponovno preuzeo vodstvo u 50. minuti drugim Murielovim golom, da bi Martín Ojeda u 58. minuti povisio na 3:1 i praktički riješio pitanje pobjednika.

Pašalić potvrdio trijumf u večeri za pamćenje

Gosti su najbliže povratku u utakmicu bili u 67. minuti, kada je Luis Suárez pokušao lobati golmana Gallesea s centra igrališta, no peruanski golman je spektakularnom paradom spasio svoja vrata. Konačni udarac Interu zadao je hrvatski krilni napadač Marco Pašalić u 88. minuti.

RUŠI REKORD Son odlazi iz Spursa i postaje najskuplje pojačanje MLS-a
Son odlazi iz Spursa i postaje najskuplje pojačanje MLS-a

Nakon što mu je golman Miamija Óscar Ustari obranio prvi udarac, Pašalić je prisebno reagirao na odbijenu loptu i preciznim udarcem postavio konačnih 4-1. Bio je to njegov 11. gol ove sezone u MLS-u, čime je potvrdio sjajnu formu. Njegov gol možete pogledati OVDJE.

MLS: Inter Miami CF at Orlando City
Foto: Nathan Ray Seebeck

- Odigrali smo jako dobro i napadački i obrambeno. Energija navijača bila je izvanredna, ovo je bila fantastična noć za nas - izjavio je nakon utakmice trener Orlanda Oscar Pareja.

VEĆ JE NA 12 U SEZONI VIDEO Petar Musa ne prestaje zabijati! Pogledajte bizaran gol nakon velike greške golmana
VIDEO Petar Musa ne prestaje zabijati! Pogledajte bizaran gol nakon velike greške golmana

Ovom pobjedom Orlando City ne samo da je osigurao prvu "metlu" u sezoni protiv svojih najvećih rivala, već se i popeo na četvrto mjesto Istočne konferencije. Inter Miami, oslabljen neigranjem Messija, ostaje na šestom mjestu. Orlando u sljedećem kolu dočekuje Sporting Kansas City, dok će Inter Miami ugostiti LA Galaxy.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Strani transferi: Halilović karijeru nastavlja u J. Americi?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Halilović karijeru nastavlja u J. Americi?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'

Neymar ponovno ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerka, a bavi se i modelingom. Nekoliko mu je puta oprostila nevjeru
FOTO 'Bila sam pornoglumica, a sada sam kućanica nogometašu'
VELIKA PROMJENA

FOTO 'Bila sam pornoglumica, a sada sam kućanica nogometašu'

Nogometaš Nicolas Pepe (29) i Teanna Trump (29), čija je prošlost u industriji za odrasle privukla pažnju javnosti, potvrdili su da su u ljubavnoj vezi. Štoviše, 29-godišnjakinja je viđena u Valenciji na utakmici Atletico Madrida i Villarreala, za kojeg nastupa njezin novi dečko

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025