Obavijesti

Sport

Komentari 0
MOLBE MU NISU USLIŠENE

VIDEO Pašalićev suigrač postao viralna zvijezda. Preklinjao suca da mu ne dodjeli žuti karton

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pašalićev suigrač postao viralna zvijezda. Preklinjao suca da mu ne dodjeli žuti karton
Foto: X/screenshot

Suigrač Marca Pašalića iz Orlanda Rodrigo Schlege napravio je prekršaj na rubu kaznenog prostora. Sudac mu je krenuo dodijeliti karton, a igrač ga je preklinjao da to ne učini

Major League Soccer (MLS) nastoji povećati svoju gledanost u Sjevernoj Americi i ostatku svijeta, a jedna od najnovijih ideja je uvođenje "Ref cama". Riječi je o kameri pričvršćenoj na prsa sudaca. Snimke s tih kamera publika može pogledati nakon utakmica, a liga redovito objavljuje najzanimljivije trenutke.

Najnoviji video s utakmice Cincinnati - Orlando City (1-1) izazvao je pravi hit na društvenim mrežama. U 86. minuti susreta branič Orlanda Rodrigo Schlegel srušio je protivnika ispred kaznenog prostora. Sudac Rosendo Mendoza odmah je posegnuo za džepom i pripremio žuti karton, a Schlegel, shvativši što slijedi, dramatično je pao na koljena i počeo ga moliti da se predomisli.

NEMA MU KRAJA VIDEO Čarobnjak Messi zabio nova dva gola i ispisao povijest
VIDEO Čarobnjak Messi zabio nova dva gola i ispisao povijest

- Nemoj mi dati karton, propustit ću sljedeću utakmicu! Dotaknuo sam loptu! - preklinjao je na španjolskom jeziku, ali nije uspio promijeniti odluku. Sudac mu je pokazao karton, zbog čega će propustiti dvoboj protiv Columbusa 5. listopada.

Njegove reakcije, prepune gestikulacija i gotovo suza, zabilježila je kamera izravno s prsiju suca. Snimka je ubrzo postala viralna, a navijači MLS-a počeli su ga uspoređivati s duhovitim memeom Willema Dafoea. Tako je Schlegel, pomalo protiv svoje volje, postao glavni akter jednog od najsmješnijih trenutaka koje je "Ref cam" dosad zabilježio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
FOTO Ovo je nova voditeljica Lige prvaka. Nema osobnu. Ni vozačku, putovnicu, rodni list...
TURSKA LJEPOTICA

FOTO Ovo je nova voditeljica Lige prvaka. Nema osobnu. Ni vozačku, putovnicu, rodni list...

Nogometni svijet šokiran: glamurozna voditeljica Lige prvaka Eysan Aksoy zapravo je AI kreacija! Tisuće obožavatelja se zaljubljuju u digitalni avatar i troše pravo bogatstvo na njezin "18+" sadržaj
Dinamo ostao bez stupa obrane za Maccabi! Kovačević otkrio koji bi ga igrači mogli zamijeniti
VELIKI UDARAC

Dinamo ostao bez stupa obrane za Maccabi! Kovačević otkrio koji bi ga igrači mogli zamijeniti

Moramo putovati prije i nakon utakmice, to me malo zabrinjava, ali ne vidim problem. Nadam se da to neće negativno utjecati na našu igru. Brzo dolaze utakmice, imamo manjih problema u kadru, kaže Kovačević

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025