VIDEO Pašalićev suigrač postao viralna zvijezda. Preklinjao suca da mu ne dodjeli žuti karton

Major League Soccer (MLS) nastoji povećati svoju gledanost u Sjevernoj Americi i ostatku svijeta, a jedna od najnovijih ideja je uvođenje "Ref cama". Riječi je o kameri pričvršćenoj na prsa sudaca. Snimke s tih kamera publika može pogledati nakon utakmica, a liga redovito objavljuje najzanimljivije trenutke.

Najnoviji video s utakmice Cincinnati - Orlando City (1-1) izazvao je pravi hit na društvenim mrežama. U 86. minuti susreta branič Orlanda Rodrigo Schlegel srušio je protivnika ispred kaznenog prostora. Sudac Rosendo Mendoza odmah je posegnuo za džepom i pripremio žuti karton, a Schlegel, shvativši što slijedi, dramatično je pao na koljena i počeo ga moliti da se predomisli.

- Nemoj mi dati karton, propustit ću sljedeću utakmicu! Dotaknuo sam loptu! - preklinjao je na španjolskom jeziku, ali nije uspio promijeniti odluku. Sudac mu je pokazao karton, zbog čega će propustiti dvoboj protiv Columbusa 5. listopada.

Njegove reakcije, prepune gestikulacija i gotovo suza, zabilježila je kamera izravno s prsiju suca. Snimka je ubrzo postala viralna, a navijači MLS-a počeli su ga uspoređivati s duhovitim memeom Willema Dafoea. Tako je Schlegel, pomalo protiv svoje volje, postao glavni akter jednog od najsmješnijih trenutaka koje je "Ref cam" dosad zabilježio.