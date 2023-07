VIDEO Perišić 'letio' protiv West Hama: Zakuhao je prvi, a onda odlično asistirao za drugi gol

Cijelu je momčad na poluvremenu prijateljske utakmice protiv West Hama pri zaostatku od 2-0 zamijenio novi trener Tottenhama Ange Postecoglou, a među onima koji su došli s klupe bio je i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (34).

Imao je dobru priliku Perišić po ulasku s klupe, ali je stoper 'čekićara' izbio loptu ispred njega. Razigran je bio Ivan koji je zaigrao na poziciji lijevog krila jer Postecoglou igra s četvoricom u zadnjoj liniji. Ivan je odlično ušao u utakmicu, bio opasan iz prekida te je dijelio lopte s lijeve i desne strane te se novom treneru odlično predstavio.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Za prvi je gol ubacio loptu u šesnaesterac prije nego što ju je Sanchez prenio za Lo Celsa koji je zabio za 2-1 (VIDEO), a za drugi je gol ubacio iz kornera i pogodio Destinyja Udogieja koji je glavom poravnao (VIDEO). No, do kraja susret još je Scamacca pobjegao obrani Spursa i zabio za konačnih 3-2.

Foto: Arne Dedert/DPA

Pitanje je može li ga uvjeriti, ali i želi li ga uvjeriti da ostane u klubu. No, bilo kako bilo, sigurno je da je Perija i s 34 godina na leđima i dalje vrhunski igrač koji je pojačanje za mnoge svjetske momčadi. No, najveće bi pojačanje svakako bio za splitski Hajduk. Podsjetili su ga na to i navijači u Australiji s pozivima 'vrime je', a na poziciju lijevog krila vratit će se i Heung-min Son (31)