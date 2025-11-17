Pogledajte dvojben penal za 'vatrene'. Crnogorac je odnio loptu i Jakića, Perišić pogodio

Hrvatska nogometna reprezentacija loše je otvorila utakmicu u Crnoj Gori. Domaćin je poveo već u trećoj minuti preko Milutina Osmajića, a u 17. minuti udvostručio je vodstvo pogotkom Nikole Krstovića. Te golove možete pogledati OVDJE.

Hrvatska se vratila u igru u 37. minuti iz jedanaesterca. Slobodan Rubežić klizećim je startom ušao u duel s Kristijanom Jakićem i oduzeo mu loptu. Odmah nakon toga hrvatski veznjak pao je na tlo previjajući se od bolova. Dojam je bio da je Crnogorac ušao s velikom silinom u Jakića, a to se potvrdilo kada je turski sudac Umut Meler nakon nekoliko trenutaka provjerio situaciju.

Ponovljena snimka pokazala je da je Rubežić ušao s obje noge u Jakića, desnom je najprije zahvatio njegovu lijevu nogu, a potom je lijevim đonom izbacio loptu. To je bilo dovoljno da Meler pokaže na najstrožu kaznu. Odgovornost je preuzeo Ivan Perišić, koji je danas upisao i 150. nastup u dresu “vatrenih”, a taj je jubilej uveličala i kapetanska traka oko njegove ruke.

Perišić je silovito pucao po sredini gola, dok se Igor Nikić bacio u stranu. Tako je krilni napadač PSV-a postigao svoj 38. pogodak i približio se najboljem strijelcu Hrvatske u povijesti, Davoru Šukeru, koji ih ima 45.

Gol Perišića iz penala pogledajte OVDJE.