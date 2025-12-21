VIDEO Perišić zabio za pobjedu PSV-a i nastavio nestvaran niz

Ivan Perišić ponovno je potvrdio sjajnu formu postigavši pobjednički pogodak za PSV u gostujućoj pobjedi 2-1 protiv Utrechta u 17. kolu Eredivisie. Domaća momčad povela je u 31. minuti golom Mikea van der Hoorna, no PSV je u nastavku preokrenuo rezultat. Ricardo Pepi izjednačio je u 52. minuti, a konačan ishod susreta odlučio je Perišić u 76. minuti.

Hrvatski reprezentativac najbolje se snašao nakon ubačaja iz kuta Joeya Veermana. Pravodobno je napao prvu stativu, u gužvi pred vratima izborio prostor i precizno pogodio za veliko slavlje momčadi iz Eindhovena. Time je još jednom pokazao koliko je važan u ključnim trenucima.

Za 36-godišnjeg ofenzivca to je četvrti pogodak ove sezone u svim natjecanjima, uz ukupno deset asistencija. U dresu PSV-a nastupio je 22 puta, a u nizozemskom prvenstvu trenutačno drži drugo mjesto na ljestvici najboljih asistenata sa sedam završnih dodavanja. Ukupno je u sezoni sudjelovao kod 12 pogodaka svoje momčadi.

Perišić je ovim golom produžio impresivan niz od osam uzastopnih utakmica za klub i reprezentaciju u kojima je izravno sudjelovao kod gola. Sve je započelo u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo asistencijom Nikoli Vlašiću u pobjedi Hrvatske 3-1 protiv Farskih otoka, a nastavio pogotkom iz jedanaesterca u slavlju 3-2 na gostovanju kod Crne Gore.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Po povratku u PSV asistirao je za jedini gol u pobjedi 1-0 protiv NAC Brede, a potom je zabio iz kaznenog udarca u velikoj pobjedi 4-1 protiv Liverpoola u Ligi prvaka. Na toj utakmici, odigranoj 26. studenog, doživio je ozljedu zbog koje je propustio prvenstvene dvoboje protiv Volendama (3-0) i Heerenveena (2-0). Nakon oporavka vratio se s dvije asistencije, obje nakon ulaska s klupe. Dodao je za pogodak u porazu 3-2 protiv Atletico Madrida u Ligi prvaka te u prvenstvenoj pobjedi protiv Heraclesa, a niz je nastavio odlučujućim golom protiv Utrechta.

PSV se nakon 17 kola nalazi na vrhu ljestvice Eredivisie s 46 bodova, čak 12 više od drugoplasiranog Feyenoorda, koji ima utakmicu manje. Perišićev doprinos pokazuje se kao jedan od ključnih faktora u borbi za naslov prvaka.