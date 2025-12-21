Obavijesti

Sport

Komentari 6
U BRILJANTNOJ FORMI

VIDEO Perišić zabio za pobjedu PSV-a i nastavio nestvaran niz

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Perišić zabio za pobjedu PSV-a i nastavio nestvaran niz
Foto: Profimedia

PSV se nakon 17 kola nalazi na vrhu ljestvice Eredivisie s 46 bodova, čak 12 više od drugoplasiranog Feyenoorda

Ivan Perišić ponovno je potvrdio sjajnu formu postigavši pobjednički pogodak za PSV u gostujućoj pobjedi 2-1 protiv Utrechta u 17. kolu Eredivisie. Domaća momčad povela je u 31. minuti golom Mikea van der Hoorna, no PSV je u nastavku preokrenuo rezultat. Ricardo Pepi izjednačio je u 52. minuti, a konačan ishod susreta odlučio je Perišić u 76. minuti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dalić o Perišiću na Poljudu 00:33
Dalić o Perišiću na Poljudu | Video: Slavko Midžor/PIXSELL

Hrvatski reprezentativac najbolje se snašao nakon ubačaja iz kuta Joeya Veermana. Pravodobno je napao prvu stativu, u gužvi pred vratima izborio prostor i precizno pogodio za veliko slavlje momčadi iz Eindhovena. Time je još jednom pokazao koliko je važan u ključnim trenucima.

Gol Perišić pogledajte OVDJE.

Za 36-godišnjeg ofenzivca to je četvrti pogodak ove sezone u svim natjecanjima, uz ukupno deset asistencija. U dresu PSV-a nastupio je 22 puta, a u nizozemskom prvenstvu trenutačno drži drugo mjesto na ljestvici najboljih asistenata sa sedam završnih dodavanja. Ukupno je u sezoni sudjelovao kod 12 pogodaka svoje momčadi.

DIVE MU SE U NIZOZEMSKOJ Perišić očarao sve: 'On je pravi uzor, a ne Messi i Ronaldo...'
Perišić očarao sve: 'On je pravi uzor, a ne Messi i Ronaldo...'

Perišić je ovim golom produžio impresivan niz od osam uzastopnih utakmica za klub i reprezentaciju u kojima je izravno sudjelovao kod gola. Sve je započelo u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo asistencijom Nikoli Vlašiću u pobjedi Hrvatske 3-1 protiv Farskih otoka, a nastavio pogotkom iz jedanaesterca u slavlju 3-2 na gostovanju kod Crne Gore.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Po povratku u PSV asistirao je za jedini gol u pobjedi 1-0 protiv NAC Brede, a potom je zabio iz kaznenog udarca u velikoj pobjedi 4-1 protiv Liverpoola u Ligi prvaka. Na toj utakmici, odigranoj 26. studenog, doživio je ozljedu zbog koje je propustio prvenstvene dvoboje protiv Volendama (3-0) i Heerenveena (2-0). Nakon oporavka vratio se s dvije asistencije, obje nakon ulaska s klupe. Dodao je za pogodak u porazu 3-2 protiv Atletico Madrida u Ligi prvaka te u prvenstvenoj pobjedi protiv Heraclesa, a niz je nastavio odlučujućim golom protiv Utrechta.

TREĆI POGODAK SEZONE Perišić nakon gola: Osvojio sam pet kupova s tri različite ekipe, želim taj trofej i u Nizozemskoj
Perišić nakon gola: Osvojio sam pet kupova s tri različite ekipe, želim taj trofej i u Nizozemskoj

PSV se nakon 17 kola nalazi na vrhu ljestvice Eredivisie s 46 bodova, čak 12 više od drugoplasiranog Feyenoorda, koji ima utakmicu manje. Perišićev doprinos pokazuje se kao jedan od ključnih faktora u borbi za naslov prvaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi
ZA KRAJ 2025. GODINE

Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi

"Modrima" je pripao gradski derbi u posljednjoj utakmici koju su obje momčadi odigrale u ovoj godini. Dinamo je na vrhu lige sa 38 bodova, dok je Lokomotiva osma s 19 bodova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025