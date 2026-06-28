VIDEO Philadelphia je gorjela, a komentator HTV-a poludio: Pogledajte reakciju na golove

Hrvatska je pobjedom 2-1 nad Ganom izborila prolaz u osminu finala Svjetskog prvenstva, a golove su postigli Petar Sučić u 31. i Nikola Vlašić u 83. minuti. Komentator HRT-a Luka Petrinec nije skrivao emocije tijekom prijenosa
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Hrvatska je u trećem kolu Skupine L svladala Ganu 2-1 i izborila šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. Petar Sučić donio je vodstvo u 31. minuti, Gana je izjednačila golom Derricka Luckassena u 73. minuti.
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Kada je situacija počela izgledati opasno, Nikola Vlašić je u 83. minuti zabio za konačnih 2-1 i slavlje na Vatrenom koje je na tribinama pratilo nekoliko desetaka tisuća Hrvata.
Luka Petrinec, koji Mundijal komentira s lica mjesta, nije skrivao emocije tijekom golova.
Video golova Hrvatske i reakciju Petrinca pogledajte OVDJE.
Hrvatska u osmini finala igra u petak u 1 sat ujutro u Torontu, a suparnik im je Portugal.
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