VIDEO Plantić odradio službeno vaganje pred borbu karijere

Pred hrvatskim boksačem Lukom Plantićem je borba za privremeni naslov prvaka u supersrednjoj kategoriji po prestižnoj WBC verziji. Plantićev protivnik je Gvatemalac Lester Martinez, a uoči nedjeljne borbe u Los Angelesu odrađeno je službeno vaganje.

Ono je prošlo bez incidenata, a obojica boraca su zadovoljila propisane težinske granice. Plantić je na vagu izišao prvi i zabilježio 75.7 kg (167 lbs), dok je Martinez bio nešto teži sa 75.8 kg (167.2 lbs).

Prije Plantića, na drugom kraju svijeta u londonskoj O2 areni u ring će izaći Filip Hrgović i Moses Itauma čije vaganje nije prošlo tako glatko. Međutim, u Los Angelesu je sve spremno te je vaganje proteklo u sportskom i korektnom duhu. Borci su stajali licem u lice, uz visoku razinu međusobnog poštovanja, bez nepotrebnih provokacija ili guranja.

Hrvat je tijekom vaganja djelovao smireno i spremno na ono što ga čeka te je bio vrlo fokusiran. Plantić u borbu ulazi neporažen, s 13 profesionalnih pobjeda u karijeri dok Gvatemalac ima 20 pobjeda uz jednu neriješenu.