NE IZGLEDA ZABRINUTO

VIDEO Plazibat sa smiješkom na licu na sučeljavanju s Rigtersom

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook

Plazibat i Rigters trebali su se boriti 21. rujna prošle godine u zagrebačkoj Areni, no tada je Splićanin otkazao nastup zbog ozljede

Nakon više od dvije godine izbivanja iz ringa, hrvatski kickboksački teškaš Antonio Plazibat (31 godina, 27-5) najavio je povratak. Njegov protivnik bit će Levi Rigters (30, 28-5), Nizozemac koji je prošle godine bio vrlo blizu da s trona svrgne Rica Verhovena (36, 66-10). Glory Collision 8, priredba koja će se održati 13. prosinca, predvodit će upravo Rigters i Plazibat.

Plazibat nije nastupao dvije godine zbog teškog prijeloma ruke koji je zadobio u borbi protiv Tariqa Osara u Rotterdamu. Nakon toga imao je problema s laktom, a sada, kada se potpuno oporavio, spreman je ponovno krenuti u napad na Rica Verhovena, koji već 11 godina ne zna za poraz. Dvojac se već trebao boriti i to prošle godine u Zagrebu. Nažalost, glavna zvijezda događaja Plazibat je tada zbog nove ozljede morao otkazati nastup.

ZA MJESTO U TURNIRU Plazibat kreće u lov na Rica: Po mjesto na turniru osmorice koje vodi prema vrhu i Verhoevenu
Plazibat kreće u lov na Rica: Po mjesto na turniru osmorice koje vodi prema vrhu i Verhoevenu

Ova borba bit će i eliminacijski meč, a pobjednik će izboriti nastup na Gloryjevu turniru teškaša. Sada, nešto manje od dva mjeseca prije borbe, dvojac je odradio prvo sučeljavanje koje je proteklo poprilično mirno.

Plazibat se većinu vremena smiješio protivniku, a pred kraj sučeljavanja nešto mu je rekao. Rigters je samo slegnuo ramenima i kratko mu odgovorio.

Tridesetogodišnji Nizozemac već godinama zauzima mjesto pri vrhu teške kategorije. Viši je od Plazibata s 202 centimetra, a prošle se godine borio za naslov prvaka, no Rico Verhoeven pobijedio ga je jednoglasnom odlukom sudaca.

