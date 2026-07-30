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SJAJAN ŠUT

VIDEO Pogledajte eurogol kojim je Pafos poveo protiv Hajduka

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Pogledajte eurogol kojim je Pafos poveo protiv Hajduka
Foto: MAXSport
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Hajduk i dalje ima prednost zahvaljujući prvoj utakmici u kojoj su pobijedili 2-0

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Hajduk je dugo odolijevao na Pafosu, a onda je pred kraj poluvremena obrana "bilih" ipak popustila. U 39. minuti Hajdukovi igrači lijepo su kombinirali po desnoj strani, a lopta je stigla do Pukštasa, koji je izašao sam pred golmana. Ipak, dosuđeno je zaleđe jer je Amerikanac prerano krenuo.

Pafos, koji u ovoj utakmici lovi dva gola zaostatka iz Splita, brzo je izveo prekid. Acapandié je zaustavio prvi nalet, ali Ciprani su odmah nastavili akciju. Jaja je povukao loptu i ušao u kazneni prostor. Nakon što mu je udarac blokiran, lopta je stigla do Guge, koji je s otprilike 20 metara zabio sjajan gol za vodstvo domaćina. Gol pogledajte OVDJE.

Ukupni rezultat sada je 2-1 za Hajduk.

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