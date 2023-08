VIDEO Pogledajte kako je Hrga nokautirao australskog boksača

Filip Hrgović je prije godinu dana pobijedio Kineza Zhileija Zhanga u borbi karijere i postao je obavezni izazivač za pojas po IBF-u, čiji je vlasnik Oleksandr Usik. Obećavali su mu brda i doline, kako će uskoro dobili priliku boriti se za pojas, ali izbjegavali su ga, a on je godinu dana čekao i naporno trenirao.

Prije dva mjeseca stigao je poziv za novi meč, no opet je u igri bio status obaveznog izazivača, ali Hrga se nije dao smesti. Nokautirao je svog protivnika i više ga boksački vlastodršci neće moći izbjegavati.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

Najbolji hrvatski boksač nokautirao je Australca Demseya McKeana u 12. rundi i došao do 16. pobjede u isto toliko mečeva profesionalne karijere. Žilavi Australac, koji je bio neporažen u prethodna 22 meča, pružio je dobar otpor Hrgi. 'Usosio' ga je već u prvoj rundi i stvorio mu probleme, ali kada se Filip zagrijao i ušao u svoj ritam, bila je to jednosmjerna ulica do kraja meča.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

I kada se činilo da će suci odlučiti o pobjedniku, proradili su dinamiti u rukama hrvatskog boksača. S nekoliko razornih udaraca uzdrmao je već umornog Australca pa ga potom dokrajčio ubojitim krošeom. Naslonio se McKean na konopce, sudac ga je podignuo i počeo mu brojati, ali kada je vidio da je australski boksač mislima negdje drugdje, prekinuo je meč.

Video pogledajte OVDJE

Trajalo je 12 rundi, ali u niti jednom trenutku Hrgovićeva pobjeda nije došla u pitanje. Pokazao je koliko je opasan kada je maksimalno spreman, a svima je dao do znanja da je spreman za napad na pojas!