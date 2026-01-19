Obavijesti

Sport

Komentari 0
FINALE KUPA NACIJA

VIDEO Pogledajte kako je Mane spasio Senegal od nove sramote

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Pogledajte kako je Mane spasio Senegal od nove sramote
Foto: Sportklub

Senegalci su usred Rabata osvojili drugi trofej Kupa nacija u povijesti. Oni su se duboko u sudačkoj nadoknadi povukli s travnjaka pa se ponovno vraćali. Sadio Mane je ostao na terenu i nagovorio suigrače da nastave

Admiral

Nogometaši Senegala u nedjelju su u dramatičnoj završnici osvojili drugi u povijesti afrički Kup nacija. Utakmica nije mogla proći bez incidenta. Naime, u jednom su se trenutku igrači Senegala povukli u svlačionicu nakon što je Maroku duboko u sudačkoj nadoknadi dosuđen penal. Dogodilo se to u sedmoj minuti sudačke nadoknade pri rezultatu 0-0. 

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco
Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Prije dosuđenog penala Senegalu je poništen pogodak u 93. minuti utakmice. Ismaila Sarr zabio je gol iz odbijene lopte nakon što je Abdoulaye Seck pucao glavom i pogodio vratnicu. Naposljetku je suđen prekršaj Secka nad Achrafom Hakimijem na što su Senegalci burno reagirali i samo par minuta nakon protiv njih dosuđena im je najstroža kazna.

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco
Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Kongoanski sudac Jean-Jacques Ndala dosudio je nakon dodatne provjere penal za Maroko kojeg Realov nogometaš Brahim Diaz nije zabio. Edouard Mendy ostao je iskusno na gol liniji, a Diaz je probao gol zabiti 'panenkom'. 

Penal pogledajte OVDJE

Nekolicina reprezentativaca Senegala je u znaku protesta prije penala napustila teren, a uz aut liniju ostao je Sadio Mane koji je popričao s francuskim trenerom Claudeom Le Royom. Le Roy je Senegal od 1990. do 1992. godine, a 1988. godine osvojio je Kup nacija s Kamerunom.

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco
Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Izbornik Senegala Pape Thiaw poveo je igrače u svlačionicu, ali ne i Manea koji je ostao pribran i nakon nekoliko minuta diskusije odlučio pozvati suigrače da nastave susret. Igrači su se vratili na teren, Mendy je obranio penal Diazu, a gol odluke zabio je u produžetku u 94. minuti utakmice nogometaš Villarreala Pape Gueye. 

Situacije napuštanja i povratka na teren možete pogledati OVDJE.

Nakon povijesne pobjede predsjednik Senegala Bassirou Diomaye Faye proglasio je ponedjeljak, 19. siječnja, nacionalnim praznikom. Prvi put Kup nacija Senegal je osvojio 2022. godine kad su u finalu pobijedili Egipat nakon boljeg izvođenja penala.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...
OBRIJALI SMO IH!

FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...

Brade su postale zaštitni znak mnogih sportaša: od borilačkih arena do nogometnih stadiona. One simboliziraju snagu, disciplinu i karakter, ali i strpljenje, rutinu te osobni stil koji često prati vrhunske rezultate i samopouzdanje. A mi smo se poigrali i virtualno obrijali sportske face, nogometaše, košarkaše, vaterpoliste, trenere... Pogledajte galeriju
UŽIVO Transferi: Jagušić blizu transfera u Werder iz Bremena!
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Jagušić blizu transfera u Werder iz Bremena!

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti
POPRILIČNE PROMJENE

FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti

Od školskih dvorana i igrališta do svjetskog postolja: hrvatski rukometaši koji su prošle zime osvojili svjetsko srebro odrasli su uz snove, lopte i odricanja. Ova galerija vraća nas u dane kad je sve počinjalo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026