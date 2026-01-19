VIDEO Pogledajte kako je Mane spasio Senegal od nove sramote

Nogometaši Senegala u nedjelju su u dramatičnoj završnici osvojili drugi u povijesti afrički Kup nacija. Utakmica nije mogla proći bez incidenta. Naime, u jednom su se trenutku igrači Senegala povukli u svlačionicu nakon što je Maroku duboko u sudačkoj nadoknadi dosuđen penal. Dogodilo se to u sedmoj minuti sudačke nadoknade pri rezultatu 0-0.

Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Prije dosuđenog penala Senegalu je poništen pogodak u 93. minuti utakmice. Ismaila Sarr zabio je gol iz odbijene lopte nakon što je Abdoulaye Seck pucao glavom i pogodio vratnicu. Naposljetku je suđen prekršaj Secka nad Achrafom Hakimijem na što su Senegalci burno reagirali i samo par minuta nakon protiv njih dosuđena im je najstroža kazna.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Kongoanski sudac Jean-Jacques Ndala dosudio je nakon dodatne provjere penal za Maroko kojeg Realov nogometaš Brahim Diaz nije zabio. Edouard Mendy ostao je iskusno na gol liniji, a Diaz je probao gol zabiti 'panenkom'.

Penal pogledajte OVDJE.

Nekolicina reprezentativaca Senegala je u znaku protesta prije penala napustila teren, a uz aut liniju ostao je Sadio Mane koji je popričao s francuskim trenerom Claudeom Le Royom. Le Roy je Senegal od 1990. do 1992. godine, a 1988. godine osvojio je Kup nacija s Kamerunom.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Izbornik Senegala Pape Thiaw poveo je igrače u svlačionicu, ali ne i Manea koji je ostao pribran i nakon nekoliko minuta diskusije odlučio pozvati suigrače da nastave susret. Igrači su se vratili na teren, Mendy je obranio penal Diazu, a gol odluke zabio je u produžetku u 94. minuti utakmice nogometaš Villarreala Pape Gueye.

Situacije napuštanja i povratka na teren možete pogledati OVDJE.

Nakon povijesne pobjede predsjednik Senegala Bassirou Diomaye Faye proglasio je ponedjeljak, 19. siječnja, nacionalnim praznikom. Prvi put Kup nacija Senegal je osvojio 2022. godine kad su u finalu pobijedili Egipat nakon boljeg izvođenja penala.